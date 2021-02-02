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漁船枋寮外海不明原因起火沈沒　船長船員跳海逃生獲救

▲東港籍漁船在枋寮外海失火，海巡署恆春海巡隊葥往滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港籍漁船在枋寮外海失火，海巡署恆春海巡隊葥往滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍一艘漁船今（2）日早上在枋寮外海不明原因失火，火勢猛烈，船長連同一名船員跳海逃生，被在附近作業的另一艘友船救起，海巡人員獲報趕往救援，將兩人載回新園鄉鹽埔漁港，人員平安，但漁船沈沒。

▲東港籍漁船在枋寮外海失火，海巡署恆春海巡隊葥往滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼恆春海巡隊滅火。

▲東港籍漁船在枋寮外海失火，海巡署恆春海巡隊葥往滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

海巡署海巡署第八巡防區指揮部2日早上6時16分接獲東港漁業電台通報，指有一艘東港籍漁船在枋寮外4浬處海域，不明原因失火情況危急，請求派艇救援。

第八巡防區指揮部獲報後立即陸續派遣恆春海巡隊PP3589及3550巡防艇馳援，因火勢猛烈，該艘漁船上船長、船員趕緊跳海逃生，並由附近作業另一艘友船號救起，於7時38分安全載返鹽埔漁港，經鹽埔安檢所同仁檢查「吉」船船長及船員均無明顯外傷。

據船長表示，因機艙不明原因失火致跳船逃生，後續由鹽埔安檢所派員將船長等2員送返回家。

恆春海巡隊PP3589及3550艇趕到，發現漁船持續燃燒，加上風勢助燃，火勢猛烈逐漸加大，隨即展開滅火救援行動，將火勢壓制後該漁船仍有濃煙竄出。

巡防艇持續在旁戒護，但在風勢助長下，該船載浮載沉不久又復燃，巡防艇除現場警戒並持續噴水滅火，並在早上8時55分因船身燒燬嚴重進水沉沒，經巡防艇於現場戒護蒐證，未發現油污外洩，並通報南部航務中心發布航行佈告、漁業電台廣播通知航行漁船避讓，並於後續完成海難事故蒐證調查後函送航漁政主管機關。

恆春海巡隊呼籲漁民出港前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保，注意氣象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，請撥打「118」海巡服務專線。

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