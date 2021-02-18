老媽吵架負氣離家　沙灘上找到她「泡在水裡」母子緊抱痛哭

記者陳豐德／新北報導

14日晚間新北市淡水區一名李姓男子與家中老母爆發口角衝突，不料母親一氣之下開車離家出走，李男擔心母親會做出傻事，趕緊到派出所報案求救，所長聽聞後驅車外出查找，所幸在淺水灣沙灘上發現泡在海水中的婦人，李男接獲消息到場後，抱住母親懊悔痛哭並不斷自責道歉，在員警協調下2人終於化開誤解，也讓所長鬆了口氣。

▲李男在淺水灣沙灘上抱著母親痛哭。（圖／記者陳豐德翻攝）

14日晚間8時許，31歲的李姓男子神色匆忙地跑進淡水分局賢孝派出所，表示母親與他吵架後負氣開車離家，擔心氣頭上的母親會做傻事，由於派出所轄區腹地廣大尋找不易，所長林正成得知李母駕駛的自小客車車號後，過濾沿途監視器判斷車行方向，發現她朝淡金路方向前去，經驅車前往查找，果然不到30分鐘發現自小客車停靠在淺水灣的馬路邊。

所長上前查看時，卻發現車上卻空無一人，研判李母可能朝海邊走去，於是持著手電筒沿著海灘步道尋找，在沙灘上發現疑似有人影晃動，靠近才發現是一名婦人坐臥在沙灘上，身形穿著及特徵與李母相符，隨後趕到的李男一看到母親，立即上前一把抱住痛哭，對於先前的爭吵讓母親傷心懊悔不已，不斷自責道歉。

由於適逢潮水漲潮且當時李母身上部分已遭海水浸溼有失溫之虞，久留現場恐生危險，在警方與友人的攙扶下上岸，經送醫治療後並無大礙，隔日李男也親自到派出所向警方表達謝意。

所長林正成表示，由於自己曾經服務過後厝派出所，對於淺水灣的地理位置熟悉，所以能在短短30分鐘內找到婦人，當時在路邊發現汽車內空無一人時，心裡突然閃過一絲不祥的預感，直覺李婦可能往海邊走去，果然發現她坐臥在沙灘上，眼前的海浪一步步逼近，假如再晚一點發現後果恐不堪設想，所幸及時找到阻止一件憾事發生。

▼李男感謝賢孝派出所所長協助找到母親。（圖／記者陳豐德翻攝）



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