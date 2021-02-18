正妹喝茫遭酒吧老闆外帶 　「下面空空」怒告...她護兒：可以賠錢

▲正妹小晴與友人前往新北市淡水區酒吧，豈料三人都喝茫，店內調酒師竟與女友協力將小晴帶回家。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水一間酒吧林姓老闆趁女客不勝酒力醉倒，與女友一起將女客帶回住處休息，後來老闆與女友吵架，女友憤怒離家，只剩他與醉醺醺的正妹，林竟起歹念，脫下正妹褲子性侵。女友返家驚見這一幕，強忍崩潰立刻將正妹扶起逃出門外。士林地檢署偵結，依乘機性交罪起訴將林男起訴。

事發回到去年4月18日晚間11時許，小晴（化名）與2名友人前往淡水區酒吧消費，3人喝得太開心不勝酒力醉倒。此時該店酒吧老闆「假好心」提議要和女友帶小晴回去休息，小晴友人當下認為有女生陪同應該沒事，並放心離開。

凌晨5時許，林男與女友起口角，女友憤而離家，屋內僅剩林男與小晴。林男見小晴喝的醉很茫竟起歹念，將小晴外褲及內褲脫下性侵。此時女友回家撞見眼前場景超崩潰，忍住情緒立刻將小晴扶起並將她帶離。

清醒後的小晴知道自己被性侵憤而報警，但林男辯稱，因小晴喝醉才會將她帶回家休息，也僅是睡在同一張床上，什麼事都沒發生，是因為女友和他吵架才會將小晴帶走，強力否認性侵。

▼小晴與友人到酒吧聊天喝酒，豈料竟遭酒吧老闆與女友帶回家性侵。（圖／翻攝自pakutaso.com）

但經林男女友證述，表示當時小晴在林男經營的酒吧內已經酒醉昏睡、意識不清；她更表示林男母親甚至曾透過她想和小晴聯繫，希望能代替兒子賠償，不要把事情鬧大。

檢警於偵查時詢問小晴男友，得知小晴在事發隔天下午與到他碰面，發現她神色有異，小晴便開始哭泣，說出遭人性侵。士林地檢署根據家暴中心暨性侵害防治中心函文，認為案發後小晴身心受創，依乘機性交罪起訴林男，由於林男有前科雖已執行完畢，但5年內故意再犯為累犯，建請法院審酌加重其刑。

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