淡水熱門景點春節將爆棚　走春交通管制看這裡！…警加強違停取締　　

▲淡水熱門景點周遭交通管制圖 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水警分局因應春節連續假期，自2月10日至2月16日共7天，規劃相關交通疏導勤務，並針對聯外道路及淡水古蹟園區、金色水岸、漁人碼頭、天元宮及淡海輕軌沿線等周邊主要道路實施交通疏導管制，除了呼籲民眾走春時利用大眾交通工具，也要遵守管制路線。

農曆春節是國人最重要的節慶，今年春節假期自2月10日至2月16日共7天，預計自年節前最後上班日（2月9日）就會開始湧現車潮及人潮，加上民眾趁著春節旅遊走春行程及天元宮熱門賞櫻景點，勢必將對淡水地區交通造成不小衝擊。

淡水分局為因應春節連假，已規劃相關交通疏導勤務，並針對聯外道路及淡水古蹟園區、金色水岸、漁人碼頭、天元宮及淡海輕軌沿線等周邊主要道路實施交通疏導管制，並可多利用替代道路，也將對景點周遭進行違規停車取締。

捷運淡水站地下停車場實施滿場機制，將引導車輛至中山路、中正路1段沿線各替代停車場（共計1,816格車位），避免待停車輛佔用車道影響交通順暢；另針對淡水中正路老街，每日12時至20時於中正路、三民街口及中正路、文化路口管制汽車進入，以確保老街行人安全，並請民眾遵守執勤員警的交通指揮。

我沒有遲到，是時間遲到了！