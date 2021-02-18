　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中正紀念堂「北伐地圖」被換成臺灣明信片　館方說明原因

▲▼中正紀念堂原有「北伐地圖」，近來被換成「日本在臺始政40週年的臺灣博覽會」，展出1935年臺灣博覽會明信片複製品。（圖／網友提供）

▲中正紀念堂原有「北伐地圖」展示品，近來被換成「日本在臺始政40週年的臺灣博覽會」，展出1935年臺灣博覽會明信片複製品。（圖／網友提供）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂文物展視室常設展中，原有蔣介石「北伐地圖」模型，不過近來被換成「日本在臺始政40週年的臺灣博覽會」，展出1935年臺灣博覽會明信片複製品，被部分民眾質疑是否刻意「去中國化」。對此中正紀念堂回應，因北伐地圖使用多年，說明牌多處脫落，才暫時卸下重新設計製作，過渡期間暫以年代相近的展品替代。

「北伐地圖」原本在文物展視室第2展間展示，不過近來有眼尖民眾發現，該文物已被下架，替換成「日本在臺始政40週年的臺灣博覽會」，展出1935年臺灣博覽會明信片複製品，且認為該展品與蔣介石無關，似乎不恰當，更質疑是否刻意「去中國化」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中正紀念堂原有「北伐地圖」，近來被換成「日本在臺始政40週年的臺灣博覽會」，展出1935年臺灣博覽會明信片複製品。（圖／網友提供）

▲中正紀念堂說明，北伐地圖因年久失修需要重新製作，過渡期間以年代相近的展品替代，可以讓民眾了解當時臺灣經濟建設之概況。（圖／網友提供）

中正紀念堂說明，由於北伐地圖是民國104年製作及展示，因使用多年，說明牌多處脫落，而地圖部分字體略小、部分區塊顏色配置亦不利民眾閲覽，因此將之卸下，重新設計製作。

而適逢年節，廠商接單量大，重製工期需時較長，在新品製作完成更新上架前的過渡期間，暫以與第2展間年代（約1903年~1936年間）相近的「1935年臺灣博覽會明信片」複製品替代，經由該替代展品，可以讓民眾了解當時臺灣經濟建設之概況。

中正紀念堂表示，近日完成「北伐地圖」新品製作後，會立即重新上架展示。

▲▼中正紀念堂原有「北伐地圖」，近來被換成「日本在臺始政40週年的臺灣博覽會」，展出1935年臺灣博覽會明信片複製品。（圖／網友提供）

▲中正紀念堂說明，過渡期間以年代相近的「1935年臺灣博覽會明信片」複製品替代，可以讓民眾了解當時臺灣經濟建設之概況。（圖／網友提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
曾志偉小兒子離婚！前妻暴走「會嫁全因公公打噴嚏就幾百萬」
大媽攔熊貓要求吃披薩狂喊「你強姦我」　影片曝光網全怒了
25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！悲慘下場曝光
帶蜜袋鼯亂入學測考場嚇壞女高中生　學生懲處出爐
「世界最醜男」娶3嬌妻育8子　爆紅當歌手出道拍MV

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7千人衝武陵賞花！平日搭車贈「櫻花口罩」　最後發車時間出爐

YouTube「賽事分析廣告」轟炸！他揭真相怕爆：高估台灣人智商了

取得輝瑞疫苗有譜！BNT稱會提供台灣　莊人祥：希望說到做到

春節1968APP流量過高當機　林佳龍：代表「聰明用路」廣而周知

「帶蜜袋鼯亂入學測考場」懲處出爐！大考中心：扣減英文科成績3級分

外婆與奶奶是「親姊妹」　她長大見爸媽傻了！網狂問：身體健康嗎

求工作忘還願！「四面佛」跟身後　她聽關鍵2字：頭皮發麻

高鐵購票APP改版！新增2新功能　查車次更聰明「視障者也能用」

中正紀念堂「北伐地圖」被換成臺灣明信片　館方說明原因

人妻包金魚餃！女兒狂喊「媽媽，頭好可怕」　千人噴笑：是異形嗎

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

7千人衝武陵賞花！平日搭車贈「櫻花口罩」　最後發車時間出爐

YouTube「賽事分析廣告」轟炸！他揭真相怕爆：高估台灣人智商了

取得輝瑞疫苗有譜！BNT稱會提供台灣　莊人祥：希望說到做到

春節1968APP流量過高當機　林佳龍：代表「聰明用路」廣而周知

「帶蜜袋鼯亂入學測考場」懲處出爐！大考中心：扣減英文科成績3級分

外婆與奶奶是「親姊妹」　她長大見爸媽傻了！網狂問：身體健康嗎

求工作忘還願！「四面佛」跟身後　她聽關鍵2字：頭皮發麻

高鐵購票APP改版！新增2新功能　查車次更聰明「視障者也能用」

中正紀念堂「北伐地圖」被換成臺灣明信片　館方說明原因

人妻包金魚餃！女兒狂喊「媽媽，頭好可怕」　千人噴笑：是異形嗎

灰鸚鵡突開金口「中頭獎」！　台南市少年郎刮中100萬

單親爸變性不爽被兒子叫爸　當眾脫褲逼聞「阿姨的味道」

BDI指數上漲17%「散裝航運揚帆」　正德、四維航、新興盤中攻漲停

姜丹尼爾罹憂鬱、恐慌症：活得不像人　動念隱退「失去生活目標」

《Let It Go》歌手3度中風、腦部損傷！「醫生說只剩5分鐘生命」

彰化男輾死西螺「小黑」警方已告發！面臨刑責+罰金曝光

Windows內建防毒軟體挖出陳年大漏洞！微軟已釋漏洞補丁

全裸趴騎瀕危公象！22歲正妹火辣影片狂吸20萬人朝聖...動保團體卻怒了

蘋果蟬聯全球最大半導體客戶寶座！去年採購1.5兆元　三星下單1兆元居次

輪椅嬤賣彩券遭劫痛哭：我無法追！三峽老街討生活　匪奪26張刮刮樂

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

銀行遇百萬得主！他隔壁又喊「中太多不能領現」

想讓女伴幸福「快槍俠必學」！男優親授持久秘訣

今晨9℃入夜最凍探8度　杜鵑最快今生成！變天時間曝

收到穿孔10元硬幣　內行網友曝用途

愛莉莎莎「YouTube退訂數驚呆」　網紅：沒事兒

過年感觸「長輩不在，家人感情散」吸共鳴

今晨29分連2震！規模5.2、最大震度4級　墾丁超晃

客人「超酸200字」羞辱外送員

學測蜜袋鼯亂入考場懲處出爐！大考中心：扣減3級分

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

刻在心底的名字！5星座「對初戀忘不了」　上萬網淚讚準

全台16縣市10°C↓低溫特報

電鍋黑到爆！她靠1招不用刷…PO驚人「前後對比照」差超多

更多熱門

相關新聞

告示牌寫勿踩草皮　本尊帶頭違規

告示牌寫勿踩草皮　本尊帶頭違規

真是講不聽耶！Kevin14日來到中正紀念堂散步，意外在草皮路旁看到一則鳥兒告示牌，上頭寫著「請勿踩踏草皮」，沒想到立牌身後驚見「本尊現身」。只見喜鵲悠哉慢步，開心踩著草皮，畫面跟告示牌形成極大反差。

BANKSY真跡登台　經典作品一次看

BANKSY真跡登台　經典作品一次看

中正紀念堂三軍儀隊移戶外　王鴻薇：自慰式正義

中正紀念堂三軍儀隊移戶外　王鴻薇：自慰式正義

走進1比1小矮人屋　白雪公主特展

走進1比1小矮人屋　白雪公主特展

沈智慧：歡迎大家秋鬥前一晚夜宿自由廣場

沈智慧：歡迎大家秋鬥前一晚夜宿自由廣場

關鍵字：

中正紀念堂

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

輾狗男公司是老婆的　網怒：怎麼開除？

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面