中正紀念堂「北伐地圖」被換成臺灣明信片　館方說明原因

▲中正紀念堂原有「北伐地圖」展示品，近來被換成「日本在臺始政40週年的臺灣博覽會」，展出1935年臺灣博覽會明信片複製品。（圖／網友提供）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂文物展視室常設展中，原有蔣介石「北伐地圖」模型，不過近來被換成「日本在臺始政40週年的臺灣博覽會」，展出1935年臺灣博覽會明信片複製品，被部分民眾質疑是否刻意「去中國化」。對此中正紀念堂回應，因北伐地圖使用多年，說明牌多處脫落，才暫時卸下重新設計製作，過渡期間暫以年代相近的展品替代。

「北伐地圖」原本在文物展視室第2展間展示，不過近來有眼尖民眾發現，該文物已被下架，替換成「日本在臺始政40週年的臺灣博覽會」，展出1935年臺灣博覽會明信片複製品，且認為該展品與蔣介石無關，似乎不恰當，更質疑是否刻意「去中國化」。

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▲中正紀念堂說明，北伐地圖因年久失修需要重新製作，過渡期間以年代相近的展品替代，可以讓民眾了解當時臺灣經濟建設之概況。（圖／網友提供）

中正紀念堂說明，由於北伐地圖是民國104年製作及展示，因使用多年，說明牌多處脫落，而地圖部分字體略小、部分區塊顏色配置亦不利民眾閲覽，因此將之卸下，重新設計製作。

而適逢年節，廠商接單量大，重製工期需時較長，在新品製作完成更新上架前的過渡期間，暫以與第2展間年代（約1903年~1936年間）相近的「1935年臺灣博覽會明信片」複製品替代，經由該替代展品，可以讓民眾了解當時臺灣經濟建設之概況。



中正紀念堂表示，近日完成「北伐地圖」新品製作後，會立即重新上架展示。

▲中正紀念堂說明，過渡期間以年代相近的「1935年臺灣博覽會明信片」複製品替代，可以讓民眾了解當時臺灣經濟建設之概況。（圖／網友提供）

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