史上最神秘街頭藝術家！BANKSY真跡登台　經典作品一次看

胡至欣／整理報導

春節連假到來，不想塞在車陣中，又想解解出國癮？不妨來《I LOVE BANKSY特展》逛逛吧！加拿大STARVOX單位邀請世界各地收藏家集結珍藏的近60件Banksy作品來台長期展出，讓藝術迷不用飛到國外，也能一覽紅遍歐美的英國塗鴉大師真跡。



▲《I LOVE BANKSY特展》超過半數展件皆通過認證。（圖／寬宏藝術提供，以下同）

《I LOVE BANKSY特展》依抗爭、資本主義、政治、戰爭、暴力等主題劃分八展區，帶你感受Banksy 荒謬中的警世理念，其中超過半數展件，涵蓋Banksy經典的塗鴉、複印、設計專輯等代表作品，皆通過國際Banksy作品認證單位Pest Control所認證。



▲《凝固汽油彈》。

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Banksy經常將容易與積極正向的詞彙聯想在一起的角色，進行帶有諷刺意味的藝術行為，顛覆你的世界觀，更為當代藝術帶來衝擊，包括《擲花者》、《炸彈之愛》、《凝固汽油彈》、《小飛象》等，他常以最殘忍的對比去諷刺，以此訴說純真受到戰火的無情摧殘，這些自由成長的機會便淪為戰爭之中的犧牲品。



▲《擲花者》。

值得一提的是，2018倫敦蘇富比秋拍上，Banksy在作品「氣球女孩」（Girl With Balloon）以約新台幣4277萬高價落槌那一刻，啟動內建碎紙機自毀，震驚藝術圈，他引用畢卡索的名言表示，「對於破壞的嚮往，同時也是一種對創造嚮往。」為自己的行動下註解，也藉此諷刺將藝術「貨幣化」的拍賣行為，而如今這段經典畫面也在台復刻重現。



▲Banksy自毀作品「氣球女孩」的畫面在台復刻重現。

Banksy也像一位社會評論家，他對非洲難民相當關注，用自己在拍賣會上的所得購買救援船，橫渡地中海拯救難民；或為站在新冠肺炎疫情第一線的醫護人員創作，舉行慈善拍賣為英國國民保健署籌款。



▲英國塗鴉大師Banksy真跡。

另外，Banksy還曾在英國脱歐之際，以《猴子國會》這幅創作戲謔諷刺當下混亂的政治局面；把明顯是偽造的《佩克漢岩石》偷渡進大英博物館；以及惡搞印象派大師莫內的作品，將睡蓮池中放上購物車和警示錐的《給我看莫內》體現他對於社會消費主義的諷刺，先前以2.8億台幣拍出，創下其作品第二高價的紀錄。



▲反戰、反暴力等主題在Banksy作品中貫徹始終。

創作詼諧大膽的Banksy，常用黑色幽默的方式抨擊社會現況，圍繞著宣戰與對立的題材、充斥批判的創意，讓他成為當今最具爭議性及代表性的街頭藝術家，在2010年更被《時代雜誌》票選最有影響力的 100 人之一，藉由極具人文精神的塗鴉藝術，打破了國家和地域的限制，讓全世界的人們看見他所看見的社會議題。