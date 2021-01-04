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1比1打造小矮人樹屋、皇后魔鏡密室！白雪公主沈浸式特展開跑

▲▼「格林童話-白雪公主與七矮人特展」在中正紀念堂舉行。（圖／寬宏藝術提供）

▲「格林童話-白雪公主與七矮人特展」在中正紀念堂舉行。（圖／寬宏藝術提供）

記者林育綾／台北報導

格林童話《白雪公主與七矮人》是跨越兩個世紀的經典童話故事，如今在中正紀念堂沈浸式體驗展真實呈現！「格林童話-白雪公主與七矮人特展」即日起至4月5日，讓民眾跳脫書本框架，直接走入童話世界，除了有「巨型書頁」散落四周，還有1比1打造的「小矮人樹屋」，「皇后的魔鏡密室」更結合AR設計，「看看誰是世界上最美麗的人」。

主辦單位表示，此次展覽主要以「白雪公主與七矮人的互動」為主軸，配合精心發想規劃的故事劇情，藉由視覺融合聽覺的沉浸式體驗，將經典場景一幕幕夢幻呈現，跳脫書本框架，利用投影營造真實與虛擬交錯的平面空間，再結合音樂，引領大家深入故事情境，彷彿自己就是故事裡的主角般，回到童年最純真無邪的時光，也喚起大家對童話最初的想像。

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▲▼「格林童話-白雪公主與七矮人特展」在中正紀念堂舉行。（圖／寬宏藝術提供）

▲「格林童話-白雪公主與七矮人特展」在中正紀念堂舉行，適合親子同樂。（圖／寬宏藝術提供）

觀眾沿著「蘋果林的童話小徑」踏入一段童話夢境般的故事體驗，巨型書頁散落四周，播映著一幕幕經典畫面；而童話主角「白雪公主與七矮人」也以全新的面貌首次展現於大眾面前，巨大書本攤開，角色與場景隨著展開的扉頁宣洩出來，最後再結合城堡後方的煙火動畫場景，營造浪漫且夢幻的氛圍。

還有邪惡皇后的魔鏡密室，陰森且灰暗的氣息，在四周佇立著一面面的神秘魔鏡，結合AR設計，讓觀眾站在魔鏡面前，會有意想不到的畫面出現，看看誰是世界上最美麗的人。

▲▼「格林童話-白雪公主與七矮人特展」在中正紀念堂舉行。（圖／寬宏藝術提供）

▲▼「格林童話-白雪公主與七矮人特展」在中正紀念堂舉行。（圖／寬宏藝術提供）

▲▼「格林童話-白雪公主與七矮人特展」在中正紀念堂舉行。（圖／寬宏藝術提供）

展覽更以1比1比例打造溫馨的「小矮人樹屋」，能進入矮人屋，探索他們驚奇的世界，在這裡可以將小床併起，小睡片刻；也可以澆花打水，體驗矮人的生活。另可搭乘「七矮人礦車」，跟隨七矮人的步伐進入神祕礦坑，蜿蜒的隧道，迎面而來的是滿山滿谷的寶石，閃閃發亮像夜空裡的星辰。

▲微縮迷近來話題「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」，在台北華山1914文創園區展出。（圖／記者林育綾攝）

「格林童話-白雪公主與七矮人特展」即日起至4月5日在中正紀念堂2、3展廳展出，購票可洽寬宏售票系統。另外，喜愛微縮模型的民眾，也可到「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」，參觀來自日本的山田卓司、台灣的鄭鴻展2位大師，打造總共60件匠心入魂的作品，感受幾可亂真的「微縮世界」，即日起至4月5日在台北華山1914文創園區東2D館展出。

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