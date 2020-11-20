「不要覺得事不關己」　沈智慧：歡迎大家秋鬥前一晚夜宿自由廣場

▲前國民黨立委沈智慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

今年秋鬥遊行將在22日登場，聚焦「反萊豬、反雙標、反黨國」，不過在NCC決議不予以中天新聞台換照後，有藍營人士想新增「反關台」訴求。對此，國民黨前立委沈智慧20日不僅呼籲民眾站出來，抗議一言堂的獨裁極權政府，並表示，「歡迎大家搭帳篷夜宿自由廣場」。

沈智慧在臉書表示，不要覺得事不關己！一言堂的獨裁極權政府已經悄悄到來，別等身體健康受損、有不同意見就被霸凌攻擊、活得憋屈惶恐，才來後悔為什麼當時沒有站出來。

沈智慧列出「反暴政、反萊豬、反關台、反鴨霸」4項訴求，不僅呼籲民眾一起站出來，也歡迎民眾可以在21日晚間搭帳篷夜宿自由廣場。

另外，包括前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜及多位國民黨立委當天也將大集合，上街反萊豬、護食安；而民眾黨方面，黨主席柯文哲已表態另有行程，沒規劃參加遊行，但黨內有秋鬥遊行隊伍，他們預計22日中午12時半於中正紀念堂5號出口集合。

▼沈智慧發文歡迎民眾夜宿自由廣場。（圖／翻攝自Facebook／沈智慧）

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