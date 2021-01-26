　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中正紀念堂三軍儀隊移戶外　王鴻薇嗆促轉會肥貓：自慰式正義

▲▼中正紀念堂。（圖／記者何雨忠攝）

▲中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

中正紀念堂轉型方案尚未定案，促轉會26日建議國防部先將三軍儀隊移至戶外廣場表演，不要在館內致敬，近期將與國防部召開首次會議。軍方僅回應，再研議。對此，國民黨台北市議員王鴻薇批評，「你薪水領得好爽，搞出個自慰式的所謂正義，可笑至極！」

王鴻薇26日在臉書表示，「你知道你辛苦繳稅在養這些官員，促轉會到底每天在研究什麼？五萬七研究員十九萬主委的爽差」這是什麼令人羨慕的工作，每年耗資一億六，人事費近六千萬的促轉會，原來研究個戶外，室內操演，敬不敬禮這些鳥事情。

王鴻薇指出，促轉會的終極目標不就是想拆中正紀念堂嗎？拆或不拆趕快做決定，能不能一步到位然後趕快裁撤這種浪費公帑，不事生產的政治寄生蟲單位，不要再浪費人民的血汗錢了。

王鴻薇說，促轉會主委每月薪水約19萬多元、副主委13萬多元，其餘3名專任委員約11萬多元，主任秘書8萬8000元，研究員5萬7000元起、副研究員5萬1000元起，助理研究員為4萬5000元起，「假轉型正義之名養自己的肥貓，又達不到政治極端狂熱支持者的目的，你薪水領得好爽，搞出個自慰式的所謂正義，可笑至極！」

ET快訊
女狠燒死男遊民！跑8公里外報案　放火原因曝光
快訊／這國總理正式「宣布請辭」！
帥男整形想當黑色外星人　「切除上唇」超慘後遺症曝
快訊／黃子佼「取消大婚禮」　道歉孟耿如！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中正紀念堂三軍儀隊移戶外　王鴻薇嗆促轉會肥貓：自慰式正義

蔡英文和鄭文燦通話了解防疫現況　勉勵中央地方齊心度過挑戰

快訊／林俊憲助理「匡列期間進出部桃3至4次」　自主隔離中

新北估500人被匡列隔離　陳智菡酸「超超超前部署」：別恐嚇民眾

立院再增一人員居家隔離　林俊憲助理列隔離對象25日起請假

1職員當天咳嗽隨即篩檢就確診　洛僑中心暫時關閉2周

柯文哲：若每週增15例本土「異地居家辦公」　短時間1千例停班停課

4架次共機進入我西南空域　我軍出動防空飛彈追監

快訊／美麗島辯護律師呂傳勝病逝　呂秀蓮淚憶兄長影響軍法大審秘密

「水牛柯文哲」紅包袋、春聯曝光　謝立功寫「一堂和氣」盼黨內團結

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

中正紀念堂三軍儀隊移戶外　王鴻薇嗆促轉會肥貓：自慰式正義

蔡英文和鄭文燦通話了解防疫現況　勉勵中央地方齊心度過挑戰

快訊／林俊憲助理「匡列期間進出部桃3至4次」　自主隔離中

新北估500人被匡列隔離　陳智菡酸「超超超前部署」：別恐嚇民眾

立院再增一人員居家隔離　林俊憲助理列隔離對象25日起請假

1職員當天咳嗽隨即篩檢就確診　洛僑中心暫時關閉2周

柯文哲：若每週增15例本土「異地居家辦公」　短時間1千例停班停課

4架次共機進入我西南空域　我軍出動防空飛彈追監

快訊／美麗島辯護律師呂傳勝病逝　呂秀蓮淚憶兄長影響軍法大審秘密

「水牛柯文哲」紅包袋、春聯曝光　謝立功寫「一堂和氣」盼黨內團結

快訊／台東夜間2貨車「撞山壁翻覆」　4人受傷1人命危搶救中

新冠肺炎76%康復者有後遺症！持續6個月　常見疲倦無力、腦霧

研究證實「單寧酸」可抑制新冠病毒！醫揭「8種水果」含量超高

【檢舉達人】檢舉三成無效！前交通大隊長批「不懂交通法規」

快訊／義大利總理孔蒂宣布請辭　前總理小黨退出成「最後稻草」

影／大盤挫近300點！分析師估回檔「三個月跌10%」：2月、3月危險期

三峽祖師廟配合防疫春節活動停辦　侯友宜親臨肯定廟方防疫到位

壽險公司重啟佛心「防疫保單」　最高可理賠20.4萬！

新北警政工作會報表揚8名員警楷模　侯友宜：杜絕關說守護治安

不甘酒後被毆打　台中女燒死男遊民…跑8公里外報案

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

獨／「罷捷」難度高　國民黨內部民調曝光

快訊／北市7人被匡列「居家隔離」

成人平台打造擬真車廂拍不雅片　北捷怒了

買500元防疫保單賺一筆　林楚茵：「這四種狀況」不予理賠

北捷無法提告SWAG理由曝光！

胡志強一張照KO蕭美琴　國民黨：民進黨鬧國際笑話

快訊／立法院1女職員匡列居家隔離　同住家人曾到部桃探病

快訊／林俊憲助理「匡列期間進出部桃3至4次」　自主隔離中

挺韓網紅一騙再騙　藉「報復性罷免」狂吸金

綠營網軍圍剿楊志良　他嘆：錯失疫情補破網時機

羅智強貼圖片證明：涂醒哲說不後悔封院

和平封院誰決策？　18年前「最速件」公文曝

柯才喊「若破萬壓力大」今居檢數達1萬390人

公文證明中央下令封院！馬辦嗆游錫堃：好意思甩鍋？

更多熱門

相關新聞

9成民眾沒聽過HELLO TAIPEI　王鴻薇批：年花21萬維運是在哈囉？

9成民眾沒聽過HELLO TAIPEI　王鴻薇批：年花21萬維運是在哈囉？

台北市政府於2016年11月1日啟動的「HELLO TAIPEI」單一陳情系統，落實至今已逾3年，主打各局處陳情系統整合，然而研考會最新市政民調卻發現，將近9成的人不知道有這套系統。對此，台北市議員王鴻薇表示，不但每年花費21萬多維護費用，設置費用將近千萬，近3年內APP下載量也逐年下降，至今已經減少4000多人次，美其名說是整合，其實是浪費公帑，「這是在哈囉嗎？」

綠批藍動員罷王　王鴻薇：忘記罷韓加班車？

綠批藍動員罷王　王鴻薇：忘記罷韓加班車？

楊翠：收歸不當黨產賠償政治受難非常合理

楊翠：收歸不當黨產賠償政治受難非常合理

促轉會：因國家不法行為致死可獲賠

促轉會：因國家不法行為致死可獲賠

北市20歲至39歲青壯年流失2.8萬人

北市20歲至39歲青壯年流失2.8萬人

關鍵字：

中正紀念堂三軍儀隊王鴻薇促轉會

讀者迴響

熱門新聞

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面