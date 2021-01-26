中正紀念堂三軍儀隊移戶外　王鴻薇嗆促轉會肥貓：自慰式正義

▲中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

中正紀念堂轉型方案尚未定案，促轉會26日建議國防部先將三軍儀隊移至戶外廣場表演，不要在館內致敬，近期將與國防部召開首次會議。軍方僅回應，再研議。對此，國民黨台北市議員王鴻薇批評，「你薪水領得好爽，搞出個自慰式的所謂正義，可笑至極！」

王鴻薇26日在臉書表示，「你知道你辛苦繳稅在養這些官員，促轉會到底每天在研究什麼？五萬七研究員十九萬主委的爽差」這是什麼令人羨慕的工作，每年耗資一億六，人事費近六千萬的促轉會，原來研究個戶外，室內操演，敬不敬禮這些鳥事情。

王鴻薇指出，促轉會的終極目標不就是想拆中正紀念堂嗎？拆或不拆趕快做決定，能不能一步到位然後趕快裁撤這種浪費公帑，不事生產的政治寄生蟲單位，不要再浪費人民的血汗錢了。

王鴻薇說，促轉會主委每月薪水約19萬多元、副主委13萬多元，其餘3名專任委員約11萬多元，主任秘書8萬8000元，研究員5萬7000元起、副研究員5萬1000元起，助理研究員為4萬5000元起，「假轉型正義之名養自己的肥貓，又達不到政治極端狂熱支持者的目的，你薪水領得好爽，搞出個自慰式的所謂正義，可笑至極！」