控議員性侵反挨告誹謗　單親媽公布錄音求清白「停止追殺我」

記者劉昌松／台北報導

年輕單親媽媽L女指控，基隆市議員張秉鈞涉嫌酒後性侵，結果被新北地檢署認為事證不足，處分不起訴張，反而起訴L女在臉書上造謠，涉嫌妨害名譽罪，L女不滿遭追殺，懷疑是張秉鈞企圖「把我定罪來洗白他自己」，決定公布2人對質錄音檔，證明自己一直認定遭張秉鈞「強暴」，絕非惡意捏造事實。張秉鈞則回應「清者自清」。

▲單親媽媽L女公布錄音檔，證明自己曾為遭性侵一事與基隆市議員張秉鈞對質。（圖／記者劉昌松攝）

L女向《ETtoday新聞雲》投訴指出，她過去在政黨臉書社群活躍，結交不少志同道合的政治圈朋友， 2019年8月間，張秉鈞主動在臉書上加她好友，且總是稱呼她「姐姐」，她因此覺得2人只是姊弟相稱的朋友，但2019年11月間，張約L女連看了2場電影後，開車送L女回家，藉故到L女家中休息，卻有沒有酒，還要求L女陪喝陪聊天，最後對她性侵得逞。

但檢察官調查認為，L女自稱性侵之後，還讓張留宿到隔天，還密集私訊給張，與一般性侵被害人反應不同，因此處分不起訴，反而是L女在2020年初，在臉書公開指控張秉鈞是「渣男」、「禽獸」、「硬上」、「假裝交往」，涉嫌加重誹謗罪。

L女接到起訴書後痛哭，堅稱自己沒有捏造事實，決定提出行車紀錄器，將2人在車上對質的過程陳報法官，包括張秉鈞說：「我沒有強迫你做過任何的事，你如果你說你不要，我就說那就算了。」L女回稱：「我那時候就說不要了」，並不斷對張說，「你強暴我欸。」

L女希望這些錄音能證明，她從頭到尾一直相信自己被性侵，且張秉鈞並沒有強烈反駁，而檢察官所謂密集私訊是「L女一個月後才逐漸投入感情，寫了討好張議員的私訊，張議員沒幾天全面封鎖L女，並之後以此內容控告L女妨害名譽」，L女並希望張秉鈞「撤告停止對被害人的司法追殺，不要為難法官」。

對於L女的指控，民進黨籍的張秉鈞受訪表示，他被控性侵部分已經獲得不起訴處分確定，對於L女遭起訴的部分，「就交給司法處理，法律還我一個清白是最好的」，他並表示不擔心影響地方支持意願，「認真做事最重要，我覺得自己沒犯什麼錯，所以會在臉書公開po文澄清，沒打算隱瞞，清者自清！」

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