老公突摔裂婚紗照求離婚…兒頻喊「小媽」露馬腳！機靈妻成功抓姦

▲陳姓男子因工作關係與妻分隔兩地，不料期間他卻背著妻子在外偷吃。（圖／取自免費圖庫Pickpik）

記者徐愷昕／嘉義報導

陳姓男子與妻婚後育有3子，夫妻倆因工作關係分隔二地，只有周末才能相聚，不料婚姻才維持5年多，陳男一日見到妻子時，竟徒手摔裂2人婚紗照，甚至在阿嬤的喪事上，以老婆已非陳家人為由婉拒她白包。陳妻直到從兒子口中得知老公出軌，氣炸提告；嘉義地院審結判小三需賠償正宮10萬元。可上訴。

陳男2014年初結婚後因工作關係獨自住在嘉義，在台中工作的妻子每回周末都會去與他同住。陳妻2015年起因陸續產子，遂搬回台中娘家獨立照顧3個兒子，假日不是她帶孩子去嘉義找爸爸，就是陳男至台中探望小孩，怎料2019年7月間，陳男突親手摔裂與妻婚紗照，並在自己阿嬤的喪事中，向老婆表示，「妳已不是陳家人，不用包白包」等語，讓陳妻傷心至極。

陳妻起初對先生的暴走感到不知所措，直到一日她聽到3個兒子經常提起「ＯＯ阿姨」，並稱呼該名女子「小媽」，進一步追查才發現，原來老公正與一名林姓女子交往，2人平時都在嘉義一起約會生活，林女不僅會乘坐陳男的車子一同外出用餐、買消夜，有時還會直接返回陳男家中過夜。

陳妻痛訴，老公與林女2020年7月間還帶著老么從南投出發，前進花東展開海岸線5日遊，出雙入對一同外宿的舉止形同夫妻，且陳男為避免左鄰右舍發現他外遇行為，每次上車前都還會左顧右盼、刻意用車門遮擋。

法庭上林女則以書面替自己喊冤，指出自己的爸爸與陳男爸爸為同學，2家住的很近近，平時就往來密切；至於一同帶小孩出遊，林女強調當時還有其他朋友參與，由於路途崎嶇，所以她才在陳男車上照顧其3歲么子，晚上2人都各自住不同地方，堅稱沒有踰矩行為。

嘉義地院審理時勘驗相關照片等證據，認為林女與陳男雖然沒有被拍到任何肢體碰觸，拍攝地點又在公眾場所，但2人行為確實容易被他人誤認為情侶或夫妻，審結認定林女侵害陳妻配偶權屬實，在衡量雙方財力後，判她須賠償正宮10萬元。可上訴。

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