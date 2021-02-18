單親男戀上14歲少女害生子　「渴望有家的感覺」獲原諒判緩刑

▲桃園市何姓男子在2019年1月間認識念國中的14歲少女，2人交往數度前往摩鐵發生親密關係導致少女懷孕生下1女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

擔任保全人員的桃園市何姓男子透過臉書認識還在念國中的少女，2019年1月間2人數度前往摩鐵發生親密關係，導致少女因而懷孕，去年4月間還產下1女，警方查獲後主動依妨害性自主罪嫌送辦；何在法院審理時坦承犯行，強調願與少女共同扶養女嬰，他來自單親家庭「渴望有家的感覺」，少女與母親出庭時選擇原諒，不願追究其刑責，法官審酌依妨害性自主罪判處6月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間責付保護管束，須接受法治教育3場，本案還可上訴。

檢警調查，20歲的何姓男子在2019年1月27日與少女開始交往，在未違反其意願情況下，與少女在桃園市某摩鐵發生親密行為2次，少女後來發現懷孕，並於去年4月間生下1名女嬰，家人發現少女懷孕後報警處理，警方偵訊後將何男移送桃檢偵辦。

何在檢方偵訊時坦承犯行，也知道少女未滿16歲，但強調與少女發生性行為時並未違反其意願，少女出庭時也說，何並未強迫她，是她自願與何發生性行為；由於少女未滿16歲，桃檢偵結後依妨害性自主罪嫌將何提起公訴。

桃園地院法官審理時，何男明知少女上未成年，且未滿16歲卻仍與其發生性行為，考量其坦承犯行，且少女未提出告訴；少女母親則說，何知道女兒懷孕後有心要承擔這一切，加上其來自單親家庭，從事保全工作，還要照顧其年邁祖母，不想對其苛責，也不願想對其提告，期盼檢方可以給他機會，還能照顧祖母、少女與她的小孫女。何也是單親「渴望有家的感覺」，很認真在付出照顧等語。

法官審酌，何男並無前科，犯後獲得少女與母親原諒，也協調好共同扶養女嬰，考量其犯行時未滿19歲，經過法院審訊後應知謹惕，依2個對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，分別判處有期徒刑4月，應執行6月，緩刑2年，期間則付保護管束，並須接受法治教育3場，本案還可上訴。

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