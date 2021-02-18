鬼父猥褻15歲女234次！趁夜「蓋被」襲胸女兒　她聽腳步聲就嚇醒

▲少女甜甜15歲至17歲發育期間，遭自己爸爸數次猥褻襲胸，忍無可忍下決定報警。（示意圖／視覺中國）

記者徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭少女甜甜（化名）15歲至17歲正值發育的時期，數度遭自己爸爸猥褻、摸胸，甜甜痛訴，爸爸都會趁她夜晚熟睡時偷襲；案經報警，法官以每周約2次下去做計算，發現少女3年來至少已遭受侵害至少234次，審結依對少年犯乘機猥褻罪判甜父有期徒刑2年，緩刑5年。

甜甜平時與父母及2個弟弟同住，2012年某日清晨，甜甜與2弟弟在家中閣樓睡覺時，甜父竟假借「蓋被子」之舉伸狼爪，趁隙摸甜甜的胸部，過程長達10分鐘之久，發來他因發現女兒都不吭聲，遂得寸進尺，每周至少2、3次以此方式猥褻，且每回都持續5至10分鐘。

甜甜難過表示，她被摸時非常不知所措，也不知道該找誰求助，所以才選擇裝睡，後來嚴重到只要聽到爸爸上樓的腳步聲，就會驚醒，案發後她曾想過逃家，但也不知該如何是好。後來，甜甜一日收到爸爸的訊息，要她拍下自己赤裸的照片，忍無可任下才將所有事情向媽媽說，並至警局報案。

法庭上，甜父坦言有襲胸過與女兒，但她辯稱沒有每周，前後加總次數不到10次；不過法官認為，若這些事情非親身經歷，實在難以闡述的如此清晰，對此相信甜甜說詞，且勘驗她私人臉書，甜甜過去也會將該事件發生後的心情寫在動態上。

宜蘭地院審結認為，甜父為滿足自身性慾，竟對女兒做出多次猥褻犯行，顯然已對女兒身心造成極大影響，經計算他自2012年9月至2014年11間，每周只少2次侵犯女兒，117周下來共犯下234次猥褻行為，最後依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪各處7月徒刑，合併應執行2年，並予以緩刑5年機會以啟自新，緩刑期間須付保護管束。

►偷偷分享少女秘密！