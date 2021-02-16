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騙小三「老婆已往生」求愛！兒登爸臉書驚見出軌情告狀…正宮崩潰

男女,情侶,愛情,分手,感情,男友,女友,兩性（圖／取自免費圖庫pixabay)

▲劉男為了能與女網友水水（化名）交往，竟騙對方自己的老婆已往生。（圖／取自免費圖庫pixabay)

記者徐愷昕／高雄報導

人夫劉姓男子2020年間戀上了一名外籍女子水水（化名），為了能跟水水交往，他還騙對方自己的妻子已往生，怎料一日他與水水的鹹濕對話被女兒發現，經女兒向媽媽告狀後，婚外情隨之露餡。劉妻為此氣得一狀告上法院；高雄地院審結判偷情2人須賠償正宮25萬元。全案仍可上訴。

劉男與任職公職的妻子2004年初結婚，但他自2020年3月起作息出現反常，除了頻繁在外地過夜，期間還與女子水水過從甚密，2人互動宛如熱戀中的情侶，經常相約一起看電影、逛街買內衣，在通訊軟體上甚至以老公老婆互稱，水水也不時會傳送自己私密部位的照片。

劉男未成年的子女一日使用臉書時無意登入爸爸帳號，竟意外發現爸爸與水水鹹濕露骨的聊天紀錄、親密合照及性愛影片，嚇得趕緊向媽媽說；劉妻始知上情，氣炸至法院向2人提告。

法庭上，偷情2人均否認有侵害劉妻配偶權的行為，辯稱雙方是因網路聊天認識，進而成為朋友，雖然總以老公、老婆互稱，但這僅是好玩的網路稱呼用語。水水接著更強調，在與劉男認識時她根本不知對方已婚；對此，劉男也向法官自承，確實向水水謊稱老婆已往生。

高雄地院審理時勘驗相關證據，發現劉男與水水互動親暱，不僅有貼臉吻臉照、赤裸躺床愛撫的影片，2人對話中還曾提及「抱抱是做愛啊」等語；法官認為，雖然水水表示不知情劉男是人夫，但她積極關心劉男子女，卻從未要求要與其見面，這部分實有可疑，審結不採信她說詞，審酌雙方財力後，判2人須賠償劉妻25萬元。

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