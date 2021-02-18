今晨9℃入夜探最凍8度　杜鵑颱風最快今生成！變天時間曝

▲今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

8縣市低溫特報！今天（18日）是24節氣的「雨水」，中央氣象局觀測，今晨最低溫出現在新北市雙溪、深坑的9度。預報員劉沛滕表示，受到強烈冷氣團影響，周五清晨將是最低溫的時間，下探8度；另外，位於帛琉的熱帶性低氣壓，最快今可能發展成今年第1號颱風「杜鵑」。氣象專家吳德榮則說，今白天起至下周一連5天皆為晴朗穩定的天氣；下周二、下周三另一波東北季風南下，天氣轉變。

►今晨至上午低溫特報區域：

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【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今台南至桃園、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意；馬祖地區亦有較強陣風。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到強烈冷氣團影響，水氣偏少較乾冷，中部以北清晨低溫10至12度，北部局部空曠地區有10度以下，北部一整天溫度較低；中南部早晚較涼，白天高溫可到20度以上，日夜溫差較大；東半部有局部降雨。

劉沛滕提醒，強烈冷氣團影響到周五清晨，屆時加上輻射冷卻，是最低溫時間，預估竹苗近山區8、9度；周五白天較明顯回溫，到下周一水氣偏少，僅花東有零星降雨，西半部天氣穩定、日夜溫差大；下周二、下周三東半部水氣有點增多，雨區包括宜花東和恆春半島，西半部還算穩定、舒適。

劉沛滕說，位於帛琉的熱帶性低氣壓，最快今可能發展成今年第1號颱風「杜鵑」，但目前狀況還沒很好，看白天的發展如何；周五將進到菲律賓群島，屆時發展機率較少、慢慢減弱；下周二雲系會進到巴士海峽，會不會到台灣附近還要再觀察。

▲▼位於帛琉的熱帶性低氣壓最快今成颱。（圖／RAMMB、氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起至下周一連5天皆為晴朗穩定的天氣；今晚至周六清晨，冷空氣加上超強夜間輻射冷卻，西半部部分平地的早晚最低氣溫，將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右。

吳德榮分析，下周二、下周三另一波東北季風南下，天氣轉變；熱帶系統的外圍水氣是否有部分流向台灣，增加降雨？由於是6、7天後的模擬，下定論還言之過早！需持續密切觀察。



吳德榮表示，17日上午在帛琉附近生成的熱帶低壓，持續增強中，隨時都可能被命名，而成為今年第1號颱風「杜鵑」，未來通過菲律賓陸地時，將受地形破壞；再進入南海，又遇較大的環境垂直風切，結構再受破壞。

吳德榮指出，美國系集模式（GEFS）模擬無論從路徑、強度顯示，皆無直接威脅台灣的機率；歷史資料顯示，西北太平洋每個月皆有颱風生成的紀錄，故2月颱的發生並非很特殊的現象，除非會靠近台灣，否則也不必太驚訝。

▼各國模式最新模擬熱帶低壓未來動向。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

▼美國系集模式（GEFS）最新模擬熱帶低壓未來路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）