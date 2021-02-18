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今晨「29分連2震」！規模5.2、最大震度4級　網驚：墾丁超晃

地震。（圖／氣象局）

▲02：38規模5.2地震。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（18日）凌晨分別發生兩起有感地震，其中一起規模5.2、最大震度4級。有網友直呼，墾丁晃超大力。

根據氣象局地震報告，今晨2時38分發生規模5.2地震，震央位於台灣東南部海域，地震深度19.3公里，台東縣最大震度4級、屏東縣3級，其他不少中南部縣市也有1級。

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過了29分、今晨3時7分又發生規模3.3有感地震，震央位於台東縣成功鎮，地震深度14.5公里，台東縣最大震度2級、花蓮縣1級。

▼03：07規模3.3地震。（圖／氣象局）

地震。（圖／氣象局）

【 第017號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：110年02月18日02時38分48秒
震央位置：北緯22.23°　東經121.38°
震源深度：19.3公里
芮氏規模：5.2
相對位置：臺東縣政府南偏東方 62.5 公里 (位於臺灣東南部海域)

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度4級
4級：蘭嶼
3級：大武
2級：綠島、達仁、臺東市、海端
1級：太麻里、卑南、鹿野、成功、池上、長濱

● 屏東縣地區最大震度3級
3級：滿州、恆春
2級：獅子、鵝鑾鼻、新埤
1級：墾丁、春日、三地門、九如、屏東市

● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：富里

● 高雄市地區最大震度1級
1級：高雄市、旗山、桃源

● 臺南市地區最大震度1級
1級：新化、七股

● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：番路

● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、水林、斗六市

● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市

● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：苗栗市

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今晨「29分連2震」！規模5.2、最大震度4級　網驚：墾丁超

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