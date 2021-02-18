今晨「29分連2震」！規模5.2、最大震度4級　網驚：墾丁超晃

8縣市低溫特報！今天（18日）是24節氣的「雨水」，中央氣象局觀測，今晨最低溫出現在新北市雙溪的9度。預報員劉沛滕表示，受到強烈冷氣團影響，周五清晨將是最低溫的時間，下探8度；另外，位於帛琉的熱帶性低氣壓，最快今可能發展成今年第1號颱風「杜鵑」。氣象專家吳德榮則說，今白天起至下周一連5天皆為晴朗穩定的天氣；下周二、下周三另一波東北季風南下，天氣轉變。