醉大媽攔熊貓「要吃披薩」！破聲連喊：你強姦我　網轟：丟人現眼

記者鄧木卿／台中報導

網友Eva Kung在爆料公社發文「小姐，我們熊貓真的已經很辛苦了，需要這樣子嗎.....？」原來是一名酒醉大媽半路攔下外送員要吃披薩，但遭到外送員拒絕，大媽見笑轉生氣，不但咒罵「齁掐攏喜」（被車撞死），推倒外送員機車，還誣指外送員「你強姦我」，還好全程錄影，否則真是百口莫辯。

▲▼1名大媽醉酒後半路攔下外送員要吃披薩，被拒絕後竟怒喊「你強姦我」。（圖／爆料公社提供）

網友po文表示，一名外送員送pizza路過該處，喝醉的大媽看到pizza後，突然饞蟲大動，就問同樣喝醉的男友人要不要吃pizza，然後開始魯小小要外送員幫她送pizza，問題是外送員只負責送餐點，不幫忙訂餐。

沒想到大媽不爽，居然開始嗆堵外送員，一直大吼「挖哪嘎哩啪，挖ㄉ一ㄜˇ齁掐攏喜！」「齁掐攏喜！」還把外送員的機車推倒，外送員氣極敗壞的解釋「我是外送員我沒辦法幫你叫外送！」這時大媽突然指著同行男子大嚷「他是律師！他是律師！」然後動手搶外送員的手機。

外送員急得大吼「他是律師關我什麼事！」沒想到大媽話鋒一轉，突然開始蹦達起來邊大喊「你強姦我！你強姦我！你強姦我（破音）」

這齣鬧劇總算在警方到達後暫時被壓了下來，但蹦達的大媽還不斷的跟警方盧小說外送員強姦她、侮辱她，警方把三人隔開後一一詢問，外送員從頭到尾解釋一遍這場鬧劇的始末，並表示大媽把自己車子推倒後，同行的有人還衝過來打他，然後自己跌倒撞到流血。

影片一po上文，馬上引來網友負評，「丟人現眼！到底多想吃pizza？等你們酒醒了就去撞牆吧！在路上被遇到人家會叫妳強姦姐喔」、「是阿姨想強姦熊貓才借酒裝瘋吧 ！」、「遇到這種酒品TMD差的，真的很想打下去！」、「好險有錄影，不然阿姨說你強姦她，阿伯又頭流血，沒錄影，一定會白的被說成黑的！」

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