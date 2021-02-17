新花色口罩選擇再加14款　「浪漫+街頭+前衛」3大風格一次滿足

▲口罩國家隊再推14款設計醫療口罩。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

特殊款醫療口罩又有新花樣上市！涔宇科技再推4大系列共14款設計，一次滿足喜愛「浪漫優雅」、「街頭潮流」、「時尚前衛」不同風格的人，安心防疫也能擁有百變造型。春節期間想要有女神加持，2大天后與摩戴舒、聚泰合作的聯名限量防疫款口罩，最推薦信徒必收珍藏。

呼應防疫新生活，設計購物網站Pinkoi攜手口罩國家隊「涔宇科技」再推時髦設計醫療口罩，雲霧花海系列包括櫻、青瓷、藤紫、松茶、青碧5款清新療癒選擇，將花海美景的悸動轉化在口罩上，讓色彩以暈染、潑墨方式呈現，營造出的雲霧繚繞感徬彿身處仙境中。

▲雲霧花海系列。（圖／Pinkoi提供）

潑墨時尚系列共有獨角獸、雀羽、宇宙漫遊、赤焰、潑墨山水、北國雪境6款新花色，以繽紛流動圖紋、星空潑墨等前衛造型，在口罩展現獨特視覺體驗，搭配日常穿著很有型。

▲潑墨時尚系列。（圖／Pinkoi提供）

玩藝系列的多彩生活、簡單生活2款圖樣，大膽結合字母、線條、撞色設計，充滿街頭潮流感，為戴膩素面口罩的人增添新意。特殊節日系列的「賀年鶴年」，以鮮豔配色結合帶有長壽、富貴寓意的鶴圖騰，喜氣、不俗氣的打造出時尚風口罩。每款式每盒皆30入，售價269元，除充足貨量，即日起至2/19，限時3天消費金額滿1,300元享現折100元優惠。

▲玩藝系列。（圖／Pinkoi提供）

▲特殊節日系列－賀年鶴年。（圖／Pinkoi提供）

市售醫療口罩花色多樣，但有「女神」加持的格外受到信徒注意，其中之一是大甲鎮瀾宮與摩戴舒合作推出的聯名限量禮盒組，紅、白2色開運設計，分別印上「鎮瀾宮」字樣與大甲媽祖的超萌Q版圖案，戴起來相當吸睛，一組2盒共100片，還附送平安符，有戴有保庇。

▲大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮與口罩業者合作推出聯名限量款。（圖／翻攝自東森購物網）

另一款則是鹿港天后宮唯一官方授權聚泰推出的祈福限量版，主要為成人平面雙鋼印醫用口罩，共有平安久久、富貴花開、八寶呈祥3種印花，以袋裝販售，3款一套共15片，除了有天后罩護防感染，也是具珍藏價值的防疫品。目前兩款在東森購物網站上皆可購入。