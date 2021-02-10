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過年想穿新鞋「送來都是左腳」！急換貨再開箱　她哭了網笑噴

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲彷彿可以聽見鞋子在說「驚不驚喜？意不意外？」（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人會在過年前為自己添購新行頭，但這也太讓人哭笑不得了吧！一位女網友在臉書《爆怨公社》，說她想在過年時能有個新鞋穿，就在網路上下訂單，沒想到第一次收到時，竟然都是「左腳鞋」，她便趕緊要求換貨。好不容易在過年前收到鞋，期待地開箱後，原PO只能崩潰，「我要哭哭了～」

這位女網友9日發文，文中表示，她在購物網上訂了鞋子，本來相當興奮，「想在過年能有個鞋穿穿～～」沒想到第一次收到貨時，發現送來的鞋居然是同一腳。原PO趕緊退換貨，還好貨運趕在小年夜前就送到了，「真是辛苦貨運了！！」讓她意想不到的是，事情還沒結束，「但開箱後……只有傻眼貓咪了！！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO第一次收到，都是左腳的鞋子。（圖／翻攝自爆怨公社）

女網友接著把換貨後的相片放在留言處，直呼「馬的！早知道，先開箱再讓貨運離開……」只見換左腳鞋後，廠商這次送出的卻是「一雙右腳鞋」。原PO還補充道，這甚至「是同尺寸的另一隻腳～～」而且「貨都送不完了，貨運才不會再繞來一次」讓她忍不住崩潰。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲換貨後卻收到都是右腳的鞋子，難道這個過年是註定穿不到新鞋了嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO離奇的故事一出，許多人都不禁笑翻，「很想安慰你,但太好笑了」、「同一尺寸另一腳這句話是存心笑死我嗎」、「親～是您的腳長反了呢」、「運氣也太好」、「等等會不會有另一個跟你一樣拿到兩隻同腳的來發文」、「左左不行，換右右」、「愈換愈離譜」、「剛剛原本很不爽，看完這篇秒笑欸！」

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