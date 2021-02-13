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巴西恐淪新冠變種病毒繁衍場！專家估「遭孤立」：人民不愛戴口罩

▲▼巴西里約熱內盧一處貧民窟，醫護人員為男子施打新冠疫苗。（圖／路透社）

▲巴西里約熱內盧一處貧民窟，醫護人員為男子施打新冠疫苗。（圖／路透社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電

巴西專家表示，2019冠狀病毒疾病全球大流行，巴西政府抗疫不力，疫苗接種速度緩慢以及民眾的心態，可能讓巴西成為孕育變種病毒的溫床，有可能被其他國家孤立。

巴西熱帶醫學協會感染病學家阿爾伯克基（Dalcy Albuquerque）說，巴西的衛生狀況非常令人擔憂，但民眾和政府的行為彷彿2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數字正在急遽下降。

這樣的後果已見於死亡和住院人數，且因傳播率高，可能導致病毒出現新的突變。過去24小時，巴西有1452人死於新冠病毒肺炎，創下2020年7月26日以來單日新高。

阿爾伯克基說，巴西對疫情控制太弱，有很多缺陷，病毒自由繁殖，越來越多民眾上街不戴口罩，對病毒傳播完全沒有警覺性，加大病毒變種的機會。

此外，巴西領土廣闊，與很多國家接壤，每天都有來自世界各地的航班入境，衛生形勢嚴峻，使得巴西可能成為孕育變種病毒的溫床。

像是源自英國、南非和巴西北部的變種病毒株，到目前為止原則上只提高病毒的傳播率而非致死率，但如果沒有對抗變種病毒的公共政策，隔離某些區域，嚴格控制病毒傳播，後果可能非常嚴重。

阿爾伯克基說，從醫生和流行病學家的角度來看，巴西只是因為缺乏時間才沒有錯得更離譜，比方在國家政策的制定和協調方面缺乏聯邦政府的行動，沒有支援野戰醫院和提早與藥廠協商購買疫苗，相反地，聯邦政府只有詆毀抗疫措施的聲明與行動。

阿爾伯克基說，病毒突變、民眾缺乏警覺性、聯邦政府的惰性及大規模疫苗接種的延遲，都可能損害已展開的疫苗接種活動；如果再出現一個重要的新變種，已經接種過的疫苗可能失效。

巴西民眾從1月17日起接種疫苗，但因疫苗不足，許多市政府已中斷接種活動。巴西研究所必須加快速度生產疫苗。但聯邦政府又犯下一個有別於他國的錯誤，只與英國牛津大學（Oxford）與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽訂購買疫苗合同。

巴西之所以有中國北京科興控股生物技術有限公司（Sinovac）的疫苗，是因為聖保羅州政府直接與科興公司協商，通過隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）與科興公司合作研發新型冠狀病毒疫苗CoronaVac。

截至2月11日，有458萬巴西人已接種第一劑疫苗，占人口的2.16%，其中90%使用科興CoronaVac疫苗。

阿爾伯克基說，巴西商業、服務業和工業只有在多數人口接種疫苗後才能恢復正常。儘管如此，他認為學校應恢復上課，特別是公立學校，以免進一步加劇國家社會鴻溝；只要做足防疫衛生措施，在學校的兒童往往比街頭兒童在各方面受到更多保護。

阿爾伯克基對巴西的抗疫戰爭不很樂觀，如果不增加疫苗產量、加快民眾接種疫苗速度，且出現重要的病毒突變，巴西迄今對疫苗所做的努力可能前功盡棄，冒著可能被世界孤立的風險，巴西人將被禁止或必須被隔離才能進入其他國家。

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