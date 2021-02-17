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網購開工限定小確幸！東森幣最高折抵80%　momo送3000杯雙Q奶茶

東森幣擴大折抵快閃活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網於2/17當天祭出東森幣限時擴大折抵。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

揮別7天春節假期，上班族今（2/17）起陸續回到工作崗位，而為紓解「收假症候群」，不僅超商在開工日祭出限時咖啡優惠，多家網購平台也送上限定的小確幸，包括東森幣擴大折抵快閃活動、3,000杯COMEBUY「雙Q奶茶」大方請喝、熱銷好物超值價應援等，一掃開工憂鬱。

東森購物網在2/17當天中午12:00起至晚間23:59止祭出東森幣限時擴大折抵，包含美妝、家電、精品鞋包、保健、快銷、服飾內衣、休閒等各館別精選商品，以及康寧餐具、Le Creuset、WMF、dyson等精選品牌，除了有優惠價格，結帳再使用東森幣可以省更多，最高可折抵80%，例如DeMon BT21面膜4盒，東森優惠價1,999元，再折80%東森幣，換算可現省1,920元；契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml，東森優惠價1,700元，再折10%東森幣則可省860元。對於有滿手東森幣的會員，可把握活動時間下單。

東森幣擴大折抵快閃活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲DeMon BT21面膜4盒，東森價1,999元，最高再折80%東森幣，換算只要79元就能入手。（圖／翻攝自東森購物網）

momo、COMEBUY聯手送上3,000杯「雙Q 奶茶」（圖／momo提供）

▲momo、COMEBUY聯手送上3,000杯「雙Q 奶茶」。（圖／momo提供）

momo購物網攜手連鎖飲料店COMEBUY，獻上開工日限定「滿額送雙Q奶茶」好康，凡於2/17開工當天00:00～21:00在momo累積消費滿3,000元，即享登記兌換資格，共3,000杯大方送，3/10將發送優惠簡訊通知領取，只需開啟APP專屬頁面優惠兌換券，至全台COMEBUY現領一杯雙Q 奶茶。

PChome 24h購物推出「17購快閃搶貨」，針對美妝、日用、食品3大品類，祭出超值品牌好康，包含：美則清潔劑2入85折、雅漾指定品領券再享88折、理膚寶水滿1,500元折200、滿意寶寶x獅王滿2,000元折150，KOSE滿額折400再享5%P幣回饋、個人清潔指定品2件5折，靠得住指定品買1送1、mm’s全品項滿299元送購物袋。更推出熱銷補貨品好康優惠，如「倍潔雅柔感抽取式衛生紙」80包僅799元、「一滴淨 蘆薈多酚洗碗精」下殺85折再送乾洗手、「UCC無糖咖啡飲料185g」狂降6折起、「OKCOOK全系列」買1送1、「巴黎萊雅 24H無瑕完美粉底液」下單再送美妝蛋及粉底液。

蝦皮購物即日起至2/21推出「Golden Day」，攜手眾多時尚品牌祭出最低1折優惠，更有買黃金送黃金、玩遊戲天天抽金塊的超狂活動。遠傳friDay購物主打會員於2/21以前天天登入可參與登記抽紅包，最大獎為888遠傳幣購物金，全站消費滿3,000元並登記抽獎活動，有機會將999.9黃金元寶帶回家。

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