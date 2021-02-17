育英醫專註冊率100%連14年減薪！教師淚訴被霸凌：發還研究費

▲育英醫專教師北上淚訴職場霸凌。（圖／全國私校工會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

受少子化衝擊，私立學校因財務困難屢傳減薪情事，全國私校工會今（17日）提到，部分私校招生滿滿、財務健全，卻也藉口少子化惡性減薪，其中，以培育護理人才聞名的高雄市育英醫護管理專科學校97至108學年度每年註冊率均超過九成，平均每年約盈餘2千萬元，校方竟還扣老師4成研究費，更有老師北上教育部淚訴自己的努力全換來職場霸凌。

全國私校工會提到，自97年2月1日起該校就開始扣減教師4成研究費，累計至去年底，每位教師約被扣減約200萬元薪資。去年10月有3位分別兼任招生組組長、註冊組組長、課外活動指導組組長就扣減研究費案依法向學校提起申訴，隨後學校竟公告撤除三位教師行政職務。

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▲全國私校工會理事長尤榮輝提到，109學年度育英醫專註冊率100%，卻惡意減薪。



育英醫專前招生組長落淚表示，97年學度到校服務至今12年，後來擔任註冊組長5年，期間招生註冊率達90%以上，單位老師也都曾任優秀老師，為了學校務跟教學績效都很努力付出，忙到每年只有春節才能回娘家，學校還要她將鐘點費繳回去，如此盡力付出換來職場霸凌，去年年底學校評鑑，委員都問老師怎麼薪資被打成這樣沒意見？但不是沒意見，只是不太敢說，且說了也沒用。

有老師說，大家合法申訴，學校則警告3位組長，令人感到憤怒，影響申訴人權益，接下來只希望發還給他們學術研究費，不要不當扣費，拒絕職場霸凌，未來一切都要依法進行並個別協商。全國私校工會理事長尤榮輝強調，109學年度育英醫專註冊率為100%，是辦學績優私校卻藉口少子化惡性減薪的首例，教師歷經14年被減薪，屢向學校陳情後仍無善意回應，依法提起申訴卻遭整肅，在忍無可忍情形下，老師們只好北上向教育部請願。