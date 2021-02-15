年輕人背房貸不敢生！　立院籲延長零利率補助至幼兒滿5歲

▲立法院法制局建議提高首購年輕人零利率的貸款金額，並將生育期間零利率之補助期限延長至幼兒滿5歲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院法制局日前針對「高房價對少子化問題」提出報告，內政部辦發「青年安心成家方案」未能解決少子化問題，建議提高首購年輕人零利率的貸款金額，並將生育期間零利率之補助期限延長至幼兒滿5歲。

2020年台灣人口首度呈現負成長，為搶救生育率，政府將推出為期3年的少子化對策計畫第2期，將原本生到第3胎才加碼1,000元津貼，提前至第2胎就加碼補助，讓願意生2胎的人維持意願。

法制局表示，少子化的成因有很多因素，高房價也是重要的推手，因為年輕人成家立業，往往須花上和薪資不成比例的錢去買房子，揹負龐大的房貸壓力，即便結婚，也不敢或不願意生小孩，政府為幫助年輕人安心成家，2009年起辦理「青年安心成家方案」，提供前2年零利率購置住宅貸款利息補貼，但迄今仍未能有效解決少子化問題。

法制局表示，高房價連帶導致高房貸，加上台灣人結婚成家該有房的觀念，導致年輕人結婚率偏低，連帶影響生育率，因此，除冀望政府抑制高房價，建議特別對於子女出生後一定期間內，即育有一定年齡之嬰幼兒，另外提供生育優惠購屋貸款；對於先購屋的年輕人，為鼓勵其儘早生育子女，亦提供其於子女出生後一定期間內，得申請變更為優惠房屋貸款。

報告指出，青年安心成家方案僅提供前2年零利率購置住宅貸款利息補貼，當前台灣5歲幼兒進入幼兒園已是普遍現象 ，加上2011年開始實施5歲幼兒免學費教育計畫，所以未滿5歲之幼兒仍須由父母全職照顧，或請保母或他人照護，對剛買房屋的年輕人而言，這段期間卻還要負擔房貸利息，難免會身心俱疲。法制局建議，政府可考慮將生育期間零利率之補助期限延長至幼兒滿5歲之年。

報告也指出，對於先購屋才生子女之年輕人，亦應該適用上述之優惠購屋貸款措施，即於子女出生一定期間內，同意其變更房屋貸款。