　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高教工會再抗議「財團入主康寧」　教育部閃退⋯教師傻眼怒吼黑箱

▲▼財團入主康寧大學風聲不斷，高教工會到教育部抗議。（圖／翻攝高教工會直播）

▲財團入主康寧大學風聲不斷，高教工會再度到教育部抗議。（圖／翻攝高教工會直播）

記者林育綾／台北報導

財團入主康寧大學風聲不斷，教育部更將在過年前最後一個工作日（2月9日）開會，讓高教工會質疑企圖「突襲闖關」，康寧大學近百名教職員與高教工會已於上週2日至教育部公開陳情，今（8）日再度抗議，教育部高教司專門委員曾新元出面回應後，面對高教工會再次質問時，竟直接轉身離場，讓現場一票教師傻眼，怒吼「教育部黑箱」。

康寧大學董事會解散，成為國內首例，教育部協助籌組公益董事會，組成9人「推選小組」遴選公益董事，包括4名專家學者代表、2名工會代表、2名教師代表、1名學生代表，由這9人擬定公益董事遴選相關規範，並選出公益董事重組董事會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過高教工會表示，2名工會代表當中，竟然沒有最多康寧大學教師加入的高教工會；而且在2名教師代表中，北部100人選1席，南部20人也選1席，比例嚴重失衡，違反了票票等值原則。加上近期傳出有財團動作不斷，引起教職員和工會組織擔憂。

康寧大學近百名教職員與高教工會已於2日至教育部公開陳情，並出示近8成教職員的連署書，要求推選康寧新董事會應堅守「公益化」與「民主化」的原則，訴求新組成的董事會，教職員生代表應占2分之1以上，其餘董事應為社會公正人士，而非特殊利益或財團代表，杜絕任何財團入主的可能。同時要求撤除推選草案，因該草案提到董事會組成只能用「董事群組」的方式，高教工會認為，其草案條件換句話說就是讓財團入主。

當時曾新元代表教育部表示，「會拿掉草案」；不過高教工會經一週與教育部多次協商，教育部仍堅持在過年前最後一個工作日（2月9日）開會，也沒有撤除草案，讓高教工會質疑，教育部要「突襲開會闖關」，還違背了面對陳情時的「撤案」承諾，要擺入為財團入主康寧量身定做的特殊「推選辦法」。

今更有北部校區代表教師表示，明天就要開會，但至今沒收到會議通知，完全不了解會議議程、討論內容，更不知該如何準備會議，期望教育部能將會議延期至春節後再舉行。

▲▼財團入主康寧大學風聲不斷，高教工會到教育部抗議，教育部代表出面回應。（圖／翻攝高教工會直播）

▲教育部高教司專門委員曾新元（右），代表教育部出面回應。（圖／翻攝高教工會直播）

曾新元今上午再度代表教育部出面回應，表示私校法在民國97年修法後，對於解散後的董事會組成，可以用個人以及董事群組的方式產生，教育部不會針對康寧量身定做，更不會圖利個人或財團。

而有關董事會推選小組的組成，曾新元也解釋就是由4名專家學者代表、2名工會代表、2名教師代表、1名學生代表，9位進行討論，今會發出會議通知，屆時也會邀請學校說明校務發展狀況，針對董事成員資格和需求進行說明，而董事資格訂立的相關規範，也會在有共識前提下進行，對於董事的資格和推選方式，教育部沒有特定立場。

曾新元再度強調，也許目前條文未必盡善盡美，但若會議時有提出更好辦法，會繼續修正，教育部會秉持公平公正公開，不會圖利個人團體和財團。

而高教工會代表再次質問，為何推選小組的工會代表當中沒有高教工會？而小組的組成有嚴重瑕疵，包括南北師生比例違反「票票等值」的問題，教育部說要檢討組成問題，都沒有檢討，也沒回應，推選草案也沒有撤案，要求代表教育部立場的曾新元專委再次面對這些問題。

不料此時曾新元直接轉身離場，高教工會教師隨即追上大喊「請不要離開！」卻被警察阻擋，讓現場教師不斷大喊「捍衛教育民主」、「教育部黑箱」、「教育部圖利財團」。

▲▼高教工會代表再次質問，教育部高教司專門委員曾新元直接轉身離開。（圖／翻攝Facebook／台灣高等教育產業工會）

▲高教工會代表再次質問，教育部高教司專門委員曾新元直接轉身離開。（圖／翻攝Facebook／台灣高等教育產業工會）

教育部表示，對於今（8）日高教工會康寧大學分部抗議有關康寧董事會重組事宜，教育部澄清如下：

1.有關重組董事會的推選方式，無論是97年私校法修正前，由教育部直接解除董事職務，還是97年私校法修正後，由教育部聲請法院解除董事職務，即有個人或董事群組兩種作法做為選項，並未因康寧大學個案而另為規定。

2. 承上，教育部並無預設立場徵求個人或董事群組，重組董事會之徵求方式，將會依康寧學校財團法人董事推選小組所做決議辦理，並無外界指稱教育部是為財團量身訂做。

3. 教育部所組成之康寧學校財團法人董事推選小組成員，包含社會公正人士4人、工會代表2人、康寧南北校區教師代表2人及學生代表1人，其中工會代表加上學校師生代表超過推選小組半數。倘康寧大學北部校區師生對新董事會推選有相關建議，歡迎並尊重代表針對董事資格條件、徵求方式、遴選作業等事宜，依議事規則在推選會議上提出。

4. 教育部一秉過去推選董事公開、公正、公平、透明方式做法，為康寧重組經營團隊，希望外界以學校發展為念，勿刻意抹黑或杯葛推選程序。

此外，康寧原董事會因未依承諾進行租用台糖公司土地權利金捐資，經教育部於109年7月聲請法院解除全體董事職務，法院於109年11月17日裁定有理由，爰教育部依私校法第25條第2項規定，邀請熟悉校務財務及法令的專家學者、康寧大學學生代表及南北校區教師代表、工會代表，共組董事推選小組，重新組織康寧大學董事會。
 

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
80歲刀療師反擊：我是幫她觸診！套套跟潤滑液是自己用
快訊／案925同仁爆南部紡織廠沒消毒　指揮中心回應了
爆演藝圈大哥私約女生　陳艾琳揭「暗黑內幕」：為了發展隱忍
男童「塑膠袋跳傘」墜樓畫面曝光！才剛站好秒被朋友推下去
快訊／趙少康宣布參選2024總統！力促兩岸和平、藍綠和解
過年紅包越來越少人發！過來人曝1原因「已經歪了」
板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝　YouBike男看傻
電商消費糾紛統計出爐！momo投訴件數成長最多

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／案925確診同仁爆「南部紡織廠沒消毒」　指揮中心回應了

2021台灣燈會主燈將亮相展出　林佳龍曝會在「高鐵新竹站」

空汙是本土汙染還是境外移入　鄭明典：這是科學議題

高教工會再抗議「財團入主康寧」　教育部閃退⋯教師傻眼怒吼黑箱

【廣編】西門紅樓光雕秀春節開演！牛年燈謎抽大獎Gogoro VIVA

【廣編】屏東熱帶農業博覽會迎新春！結合科技、藝術　創24大亮點主題區

連教授都要叫他超強阿公！84歲高職畢業　91歲「全勤」穿學士服

房子屋頂全消失！爆髒空氣籠罩30測站亮紅燈　鄭明典曝情況特殊

草屯敦和宮「三公公」財神鬍鬚變長　信眾稱奇！民俗專家曝原因

春節連假國道每日路況預報出爐　30張圖超精準看「塞車地雷」

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

快訊／案925確診同仁爆「南部紡織廠沒消毒」　指揮中心回應了

2021台灣燈會主燈將亮相展出　林佳龍曝會在「高鐵新竹站」

空汙是本土汙染還是境外移入　鄭明典：這是科學議題

高教工會再抗議「財團入主康寧」　教育部閃退⋯教師傻眼怒吼黑箱

【廣編】西門紅樓光雕秀春節開演！牛年燈謎抽大獎Gogoro VIVA

【廣編】屏東熱帶農業博覽會迎新春！結合科技、藝術　創24大亮點主題區

連教授都要叫他超強阿公！84歲高職畢業　91歲「全勤」穿學士服

房子屋頂全消失！爆髒空氣籠罩30測站亮紅燈　鄭明典曝情況特殊

草屯敦和宮「三公公」財神鬍鬚變長　信眾稱奇！民俗專家曝原因

春節連假國道每日路況預報出爐　30張圖超精準看「塞車地雷」

潘懷宗涉詐助理費「當庭全認了」　維持交保免坐牢可回家過年

解放軍距邊境20公里修建導彈陣地　越外交部：將核實訊息

布雷迪生涯7冠海放NFL全部球隊　寫多項驚人傳奇紀錄

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用

連福特都看不去終止合作協議　大陸眾泰汽車「眾叛親離」快破產

陸相隔53天再見零本土確診　但也爆出最新「省外輸入」病例

小狗叫了一聲...秒被東北虎咬死　他近距離拍影嚇壞：對看10幾秒

快訊／案925確診同仁爆「南部紡織廠沒消毒」　指揮中心回應了

富邦洋投戰力免擔心　索沙、羅力年後出賽沒問題

鳳山5萬坪重劃區問世！主力將推首換宅　建商洩可望迎來三井

生活熱門新聞

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

女網紅遭性騷「驚見保險套」　刀療師摸私處

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

知名刀療師性騷擾！Youtuber被「扯褲摸私處」

人妻尾隨全聯店員「掃了6盒」　羞吐原因網共鳴

入坑一年曬帳單！股市菜鳥獲利驚呆網

女網紅當牙助「已婚醫師」下令：膝蓋揉我腰呻吟　竟還被閨蜜檢討

菜鳥中尾牙大獎　主管拗請飲料

刀療師重壓私處20秒　女網紅絕望哭喊

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

喘爬6樓「被505枚1元糟蹋」　外送妹：我容易嗎

正妹攝影師：刀療師沒治療時也在撫摸女網紅屁股

連點外送4個月！老闆多送「兩隻蝦」：恭喜退伍

更多熱門

相關新聞

加碼育兒津貼！教育部明年大撒502億元

加碼育兒津貼！教育部明年大撒502億元

行政院今（4日）拍板育兒津貼計畫。教育部長潘文忠表示，未來4年內政府將再增加平價教保服務5.5萬個名額（2至6歲），同時也增加育兒津貼，幫助無法將子女送入平價服務家庭減輕負擔。明年預計將撥502億元經費，支撐2至6歲學前教育。

教育部為清消「突襲式」延後開學　鄭正鈐轟：睡過頭發現作業沒交？

教育部為清消「突襲式」延後開學　鄭正鈐轟：睡過頭發現作業沒交？

2022公托幼每月學費僅1000元

2022公托幼每月學費僅1000元

巴基斯坦境外生滯留杜拜4個月　籲教育部援助

巴基斯坦境外生滯留杜拜4個月　籲教育部援助

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

關鍵字：

高教工會康寧大學教育部

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面