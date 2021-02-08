高教工會再抗議「財團入主康寧」　教育部閃退⋯教師傻眼怒吼黑箱

▲財團入主康寧大學風聲不斷，高教工會再度到教育部抗議。（圖／翻攝高教工會直播）

記者林育綾／台北報導

財團入主康寧大學風聲不斷，教育部更將在過年前最後一個工作日（2月9日）開會，讓高教工會質疑企圖「突襲闖關」，康寧大學近百名教職員與高教工會已於上週2日至教育部公開陳情，今（8）日再度抗議，教育部高教司專門委員曾新元出面回應後，面對高教工會再次質問時，竟直接轉身離場，讓現場一票教師傻眼，怒吼「教育部黑箱」。

康寧大學董事會解散，成為國內首例，教育部協助籌組公益董事會，組成9人「推選小組」遴選公益董事，包括4名專家學者代表、2名工會代表、2名教師代表、1名學生代表，由這9人擬定公益董事遴選相關規範，並選出公益董事重組董事會。

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不過高教工會表示，2名工會代表當中，竟然沒有最多康寧大學教師加入的高教工會；而且在2名教師代表中，北部100人選1席，南部20人也選1席，比例嚴重失衡，違反了票票等值原則。加上近期傳出有財團動作不斷，引起教職員和工會組織擔憂。

康寧大學近百名教職員與高教工會已於2日至教育部公開陳情，並出示近8成教職員的連署書，要求推選康寧新董事會應堅守「公益化」與「民主化」的原則，訴求新組成的董事會，教職員生代表應占2分之1以上，其餘董事應為社會公正人士，而非特殊利益或財團代表，杜絕任何財團入主的可能。同時要求撤除推選草案，因該草案提到董事會組成只能用「董事群組」的方式，高教工會認為，其草案條件換句話說就是讓財團入主。

當時曾新元代表教育部表示，「會拿掉草案」；不過高教工會經一週與教育部多次協商，教育部仍堅持在過年前最後一個工作日（2月9日）開會，也沒有撤除草案，讓高教工會質疑，教育部要「突襲開會闖關」，還違背了面對陳情時的「撤案」承諾，要擺入為財團入主康寧量身定做的特殊「推選辦法」。

今更有北部校區代表教師表示，明天就要開會，但至今沒收到會議通知，完全不了解會議議程、討論內容，更不知該如何準備會議，期望教育部能將會議延期至春節後再舉行。

▲教育部高教司專門委員曾新元（右），代表教育部出面回應。（圖／翻攝高教工會直播）

曾新元今上午再度代表教育部出面回應，表示私校法在民國97年修法後，對於解散後的董事會組成，可以用個人以及董事群組的方式產生，教育部不會針對康寧量身定做，更不會圖利個人或財團。

而有關董事會推選小組的組成，曾新元也解釋就是由4名專家學者代表、2名工會代表、2名教師代表、1名學生代表，9位進行討論，今會發出會議通知，屆時也會邀請學校說明校務發展狀況，針對董事成員資格和需求進行說明，而董事資格訂立的相關規範，也會在有共識前提下進行，對於董事的資格和推選方式，教育部沒有特定立場。

曾新元再度強調，也許目前條文未必盡善盡美，但若會議時有提出更好辦法，會繼續修正，教育部會秉持公平公正公開，不會圖利個人團體和財團。

而高教工會代表再次質問，為何推選小組的工會代表當中沒有高教工會？而小組的組成有嚴重瑕疵，包括南北師生比例違反「票票等值」的問題，教育部說要檢討組成問題，都沒有檢討，也沒回應，推選草案也沒有撤案，要求代表教育部立場的曾新元專委再次面對這些問題。

不料此時曾新元直接轉身離場，高教工會教師隨即追上大喊「請不要離開！」卻被警察阻擋，讓現場教師不斷大喊「捍衛教育民主」、「教育部黑箱」、「教育部圖利財團」。

▲高教工會代表再次質問，教育部高教司專門委員曾新元直接轉身離開。（圖／翻攝Facebook／台灣高等教育產業工會）

教育部表示，對於今（8）日高教工會康寧大學分部抗議有關康寧董事會重組事宜，教育部澄清如下：

1.有關重組董事會的推選方式，無論是97年私校法修正前，由教育部直接解除董事職務，還是97年私校法修正後，由教育部聲請法院解除董事職務，即有個人或董事群組兩種作法做為選項，並未因康寧大學個案而另為規定。

2. 承上，教育部並無預設立場徵求個人或董事群組，重組董事會之徵求方式，將會依康寧學校財團法人董事推選小組所做決議辦理，並無外界指稱教育部是為財團量身訂做。

3. 教育部所組成之康寧學校財團法人董事推選小組成員，包含社會公正人士4人、工會代表2人、康寧南北校區教師代表2人及學生代表1人，其中工會代表加上學校師生代表超過推選小組半數。倘康寧大學北部校區師生對新董事會推選有相關建議，歡迎並尊重代表針對董事資格條件、徵求方式、遴選作業等事宜，依議事規則在推選會議上提出。

4. 教育部一秉過去推選董事公開、公正、公平、透明方式做法，為康寧重組經營團隊，希望外界以學校發展為念，勿刻意抹黑或杯葛推選程序。

此外，康寧原董事會因未依承諾進行租用台糖公司土地權利金捐資，經教育部於109年7月聲請法院解除全體董事職務，法院於109年11月17日裁定有理由，爰教育部依私校法第25條第2項規定，邀請熟悉校務財務及法令的專家學者、康寧大學學生代表及南北校區教師代表、工會代表，共組董事推選小組，重新組織康寧大學董事會。



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