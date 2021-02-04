加碼育兒津貼！教育部明年大撒502億元　幼教新制看這邊

▲教育部長潘文忠（左）說明育兒津貼。 （圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院今（4日）拍板育兒津貼計畫。教育部長潘文忠表示，未來4年內政府將再增加平價教保服務5.5萬個名額（2至6歲），同時也增加育兒津貼，幫助無法將子女送入平價服務家庭減輕負擔。明年預計將撥502億元經費，支撐2至6歲學前教育。

潘文忠表示，2至6歲（未滿）平價教保服務量近4年累計增加約18萬個名額，平價教保服務供應量已達36萬個，其中包含公立幼兒園及非營利幼兒園1551班，累計已可提供約23萬個名額；準公共幼兒園計1262園，提供約13萬個名額。目前供需比率已近六成，希望2024年可達7成以上。

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▼孩子送托，家長每月繳費覽表。 （圖／教育部提供）





▲育兒津貼額度覽表。 （圖／教育部提供）

潘文忠也說明，若家中2至6歲子女就讀公共化及準公共幼兒園，可分兩階段再降低費用，今年8月起每月繳費降1000元，明年8月再降500元。今年8月起，公立幼兒園家長繳費不超過1500元，就讀非營利幼兒園者不超過2500元，就讀準公共幼兒園者不超過3500元；明年8月起，公立幼兒園家長每月繳費不超過1000元，非營利不超過2000元，準公共則不超過3000元。

另外，針對選讀私幼的家長，潘文忠指出，針對2至5歲（未滿）育兒津貼，將分兩階段提高發放額度，今年8月起每月發放3500元，明年8月起每月發放5000元，2胎、3胎再加發。