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想讓女伴幸福「快槍俠必學」！日男優清水健親授持久秘訣

▲▼上床,棉被,性事,做愛。（圖／翻攝自pixabay）

▲男方如果太快射精，女生會覺得還不夠盡興，透過小技巧可以延遲射精。（圖／翻攝自pixabay）

文／清水健

有的女性反映，男性快要射精的時候若是一語不發，就會覺得自己好像被人拋棄般寂寞。但若是問對方「可以射精嗎？」的時候，女性根本就沒有餘地可以說「NO」，所以在快要射精之前，不妨利用約走五步路時間簡短告訴對方「快要射了」、「好像快射出來了」。

此時女性若是露出非常空虛寂寞的表情，或者對你說「不行」的話，那就只能盡量迴避射精了。

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控制射精的方法

快要射精的時候，對方之所以會說「不行！」而逼迫你不得不往後推遲，是因為你在女性快要達到高潮的時候先射精。如果能夠依照前文所說的，利用走五步路的時間提前告知的話，對方就可以趁機修正活塞運動的軌跡。

而男性之所以一下子就射精，原因在於「興奮過度」。

我們這些AV男優比較適合早洩。因為就算早洩，注意力也會因為「等等要用那個體位」，或者是思考燈光與攝影機的位置而變得散漫，所以自然而然就會拉長射精的時間。

也就是說，AV男優並不是在控制射精的時間，而是在「控制意志」。因此只要導演發出「可以射精了喔」的指令，早洩就會在這個時候發揮本領，此時將精神集中在眼前的那位女性身上，就能夠立刻傾洩而出。

要怎麼做才能夠控制意志呢？答案就是「仔細觀察對方」。

只要透過五感，也就是表情、體溫、聲音、氣味與味道，應當就能看出對方在想什麼、在尋求什麼了。如此觀察不僅能夠與對方心靈相通，還能夠發展出一場舒適難忘的性福之愛。

本文摘自《圖解天王AV男優清水健萬人斬性愛密技：做出實戰好口碑》／清水健／台灣東販

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