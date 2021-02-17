太監怎閹割？綁成「大」字型、蛋蛋淋辣椒水　3天後噴尿才成功　

大陸中心／綜合報導

自東漢起，皇宮內開始全部用閹人，而這淨身過程可以說是慘無人道，手術前要被蒙上雙眼、手腳綁得結結實實，活像一個「大」字，再以辣椒水洗滌當麻藥，接著用小刀切斷，光是聽就令不少男性毛骨悚然。被閹割後的太監喉頭無突、聲音變細，舉止動作似女非男，成了「中性人」。

據記載，先秦和西漢時期的宦官並非全是閹人，但因在皇宮內廷，上自皇太后、太妃，本朝後、妃以及宮女等，女眷較多，如果允許男侍出入，難免會發生穢亂宮帷的事，所以為了防止其他成年男性在宮內當差，太監體制流傳千年。

▼太監體制能防止其他成年男性穢亂宮帷。（圖／翻攝自微博）

淨身師傅

清朝光緒年間，北京有專門的淨身師傅，南長街會計司衚衕的「畢五」和地安門內方磚衚衕的「小刀劉」，就是專幹這一行當，「手續」則全由這兩家包辦，他們每年分4次，即每個季度給總管內務府送淨好身的孩子。

淨身師要和淨身者的家長或代理人訂立合同的，當時叫文書，請上三老四少作為證明人，寫明自願淨身，生死不論，免得將來出了麻煩，淨身師跟著吃官司。但更主要的是，淨身師等於投一筆資，等這個被淨身的孩子將來有了發跡，可以撈上一筆錢。

私下交易也有2種價錢，保活的是一種價，管閹不保活的又是一種價。手術前，淨身者先清理糞便，然後鎖在密不通風的房裡，禁閉期間絕不能飲食，免得有排泄的穢物沾染手術後的傷口，經過3、4天後，就可以正式閹割了。

▲太監淨身過程慘無人道 。（圖／每日頭條）

淨身過程

手術前，受割人被蒙上眼睛、脫盡衣褲，手腳綁得結結實實，活像—個「大」字，還有人抓牢他的頭和肩膊，壓著他的腰部，為的是防止其因痛極拚命、流血過多而嗚呼哀哉。

操刀者還要例行問話，先要說「這是自願淨身嗎？」，受割者答「是」；再問「假如你反悔，現在還來得及！」，受割者回說「決不後悔」；最後問「那麼你斷子絕孫，可和我毫無干係吧？」，受割者答道「毫無干係」。

在此期間，如果被被閹割者表現得不願意甚至有絲毫猶豫，刀子匠都必須立刻鬆綁，如果其態度堅決，就開始動手術。

清代閹割手術的方法是，被閹割者都需採用半臥姿勢仰倒在床位上，幾位助手將他的下腹及臀部上部用白布紮緊、固定；有人負責按住其腰腹部，用繩不斷綁勒睾丸，並用竹板打腿根及臀，長時間使其發麻發木；另外的人則用「熱胡椒湯」清洗閹割部位，加以消毒。

用於閹割的手術刀是一種呈鐮狀彎曲的利刃，據說是用金與銅的合金製成，可防止手術後感染，但使用時通常並沒有特別的消毒措施，在火上烤一下便完事。

這一切完成後，主刀者即用鐮狀彎曲的利刃，對被閹割者的陰莖連同陰囊進行切除，之後再以白蠟針插進尿道成栓，傷口以浸過冷水的紙覆蓋，小心翼翼包紮好。

▲古代太監的地位在明朝達到鼎盛 。（圖／翻攝自微博）

手術後

以上的程式完成後，2名刀子匠攙扶受割人在房裡休息2、3個時辰後，才允許躺臥。手術後3天內不准喝水，據說由於乾渴和傷痛，其間必須忍受非常的痛苦。3天過後拔掉白蠟針的栓，尿如噴水湧出，才謂大功告成。

如情形並非如此，也只有苦悶地等待死亡的來臨，誰也無法伸出援手，可是這種殘暴的方法幾乎沒有失敗過，依照多年的資料，只有一名30歲的男子沒有熬過去。

割下來的生殖器還是不屬於太監的，必須妥善的放在寶貝房裡監管，當有天要出宮回鄉時，還必須要一筆錢贖回來。對那些老太監來說，死的時候留一個「全屍」比什麼都重要。