吃完飯被迷暈！他遭憤怒大媽「咔擦」剪掉命根　下秒絲襪勒脖慘死

▲51歲大媽剪掉64歲大爺生殖器後勒死。（圖／現代快報）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇宿遷市51歲的阿娟（以下均為化名）下藥將64歲的陳姓男子迷暈，然後拿出剪刀「哢擦」剪掉了他的生殖器，最後又用絲襪將對方勒死。被捕後，阿娟吐出這殘忍手段背後的傷心故事。

據《現代快報》報導，宿遷市檢察機關日前公開起訴書，內容顯示，51歲的阿娟只有國中文憑，平時沒有穩定的工作，她去年7月16日下午來到陳男家中，「我趁他吃飯的時候，在水裡放了安眠藥。」據阿娟介紹，這些安眠藥是她自己平時服用，具有較強的安定作用，當時一共放了7、8粒。

吃完飯後，陳男喝掉了這杯放著安眠藥的水。看著對方逐漸意識不清，阿娟先是用絲襪勒頸，再持剪刀剪掉陳男的生殖器，最後痛下殺手，將其狠心勒死。經鑒定，陳男符合遭他人勒頸部致機械性窒息死亡。

案發後，阿娟主動坦白了自己的動機。原來在事發前1個月，她曾在陳男的居住地被對方性侵，在羞辱和憤怒的作用下，產生了伺機報復的想法，並最終做出了這些事。

對此檢察機關認為，阿娟故意非法剝奪他人生命，致人死亡，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。而阿娟在歸案後，如實供述自己的犯罪事實，系坦白可以從輕處罰。日前，宿遷市檢察機關依法對本案提起公訴。