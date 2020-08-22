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禮儀師成實況主…開台露G奶挨批「電子妓女」　桃園娜美忍淚：每晚都哭

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記者陳豐德、許靖騏／桃園報導

擁核彈級雪乳的RINA「桃園娜美」實況台一夕爆紅，但連如何與觀眾聊天都不熟悉的她，酸民的嘴砲宛如洪水猛獸，打得她體無完膚，只能半夜躲在房間拭淚，試圖自己化解壓力。殊不知才20歲的她，國中就開始打工從事禮儀師，從「淨身」洗遺體到告別式的「禮生」都做過，看慣生死讓她擁有不同於同年齡女性的成熟，透過《ETtoday新聞雲》專訪，帶讀者重新認識鏡頭下的這位女孩 ──RINA「張瑞舫」。

▼「桃園娜美」的不科學上圍比例讓人移不開眼神。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼20歲G奶實況主「桃園娜美」爆紅。（圖／記者陳豐德攝）

開台挨批電子妓女　暗夜拭淚「不敢跟爸說」

家住桃園的RINA，今年6月在Twitch開遊戲實況後，靠著34G超兇上圍在實況圈嶄露頭角，起初只有固定幾百人觀看，但在觀眾「好康道相報」下，人數穩定成長，此時的她時常開射擊新作《Valorant》實況，身為一個菜鳥實況主，專注遊戲時根本無暇顧及聊天室，不料幾位知名實況主HOST轉播後，7月21號晚間她的線上觀看人數將近2萬5千人，是該平台近年難得一見的榮景，頓時「桃園娜美」成為熱搜關鍵字，從PTT八卦版到巴哈場外皆討論爆表。

同樣是那一晚，實況同時斗內（Donate，意指贊助）狂跳，大家都期待RINA有什麼精彩的表現，沒料到她卻什麼也沒做，就連跟觀眾基本聊天互動、製造效果都有困難，於是「啞巴台」、「蹭人氣」等批評出現了，更誇張的還直接罵「電子妓女」，指RINA就是個靠奶騙斗內的花瓶，根本沒有實質內容，斗內者更被貶為「火山孝子」，也就是花費大量金錢斗內供養「歡場女子」的男人。

「剛開始每天晚上都會哭，太多壓力不知道該怎麼辦才好……」深夜，關掉直播鏡頭後的獨處時光，才是她壓力宣洩的開始。單親的RINA跟著爸爸長大，除此外還有一個大她5歲的姊姊，從小就得學會自立自強。當初要開始加入實況圈時，爸爸只叮嚀「學業要兼顧，只要是不要是太過裸露的直播就沒好」，對於這個小女兒他很放心；但爆紅後負面攻擊及壓力隨之而來，RINA也不敢跟爸爸講太多，就是怕讓他多擔心。

▼因為缺人，高一時期的RINA幫忙禮儀師姐姐（右）擔任禮生。（圖／桃園娜美提供）

▲▼G奶實況主「桃園娜美」從國三就打工擔任禮儀師。（圖／桃園娜美提供）

國三打工學遺體淨身　禮儀師經歷成堅強養分

「不會想把這些壓力告訴他們，因為是自己工作上的問題，家人只知道我被攻擊心情不好，不知道網路酸民的可怕。」直播、實況主在螢幕前好比戴著一張面具，演出著觀眾想看的模樣，網民沒人在意面具下的表情，大家只想關注自己想看的那面，似乎忘了，鏡頭的對面也是一個有血肉、會流淚的人。從沒公開向她人聊過家庭的RINA，在講到這些實況黑暗面時，宛若輕輕摘下自己面具，「不會後悔進實況圈，既然都決定要做了，相信時間會淡化一切……」她如此說道。

剛滿20歲的女孩有如此堅毅、成熟一面，專訪時記者心想RINA肯定有經歷過些什麼，細問之下，才終於突破突破心防讓她道出一段往事。原來從事殯葬業的姐姐因為缺人手，從國中三年級開始，只要有空RINA就會過去幫忙，從告別式的招待，到協助奠禮儀式進行的禮生（或稱襄儀）她都做過，在三年期間約做過3、40場的告別式，從小的經歷就與其他小孩不同。

難以想像的是，就連「遺體淨身」這位小女孩也都不畏懼，RINA說「就告訴自己是在累積功德、做善事，幫忙往生者把身體擦乾淨，這樣也就不怕了。」而這些經歷化作養分，讓RINA能夠在實況中面對惡質攻擊時仍盡量平常心處理，即便如此她還是說「其實自己比較喜歡百人台，或1、2千人台的時候！」那時候單純的實況互動，看來是她最開心的時光吧？

而RINA家的正妹血統其實是遺傳，從事殯葬業的姊姊同樣擁有辣腿，數次想要進RINA的房間一起實況跟觀眾互動，但由於擔心近日聊天室仍持續「炎上」開燒，有可能會波及到姊姊，粉絲們如果想看姊妹同台，可得再敲碗等看看囉！

▼RINA從國中就看了許多生離死別。（圖／桃園娜美提供）

▲▼G奶實況主「桃園娜美」從國三就打工擔任禮儀師。（圖／桃園娜美提供）

開台最大挫折！管理員變控制狂她果斷拔劍

Twitch實況一次可能有數千、上萬人同時觀看留言，單靠實況主一個人，根本難以維持聊天室秩序，因此實況主選出的Mod（管理員）相當重要，他們被負責管理責任，在聊天室有「劍」的圖示，掌管生殺大權。但沒想到Mod的管理竟成了RINA開台的最大挫折。一位從開台前就是IG粉絲的Mod「爆音屁眼俠」，在實況初期會幫RINA進行各種設定，不料在有廠商協助後，讓這位屁眼俠感覺自己工作被剝奪，與RINA有了嫌隙。

加上8月1日RINA到海灘進行「福利大放送」泳裝戶外實況，當時RINA親口說VOD（隨選視訊，實況開台後的留存影片）不會刪掉，因為雙方溝通有誤，不料實況結束VOD就秒被聲稱要罷工的屁眼俠給刪除，讓觀眾群氣炸了，RINA試圖要聯繫他也聯絡不上，讓她也怒氣滿點覺得沒有被尊重，「後來我謝謝她這陣子的幫忙，就請她離開管理群」，專訪時聊天室得知最新消息狂刷一片「88888」，向這位惹事的Mod告別。

除此之外實況中的「斗內條」也有爭議，剛開台RINA設定斗內進度滿5萬後，要拿這筆錢組新電腦，在爆紅前就已經累積3萬元，在爆紅當晚衝滿5萬，就有人嘴砲造謠「電子妓女坐電腦桌前1晚賺5萬！」甚至有人質疑後續斗內條設定滿2萬採買Switch+健身環「價格不合理」，RINA則澄清主機在百貨公司買就花了1萬2，加上擷取盒4千塊、健身環3千元，且斗內條還沒滿自己就先掏腰包購買，並沒有將這些錢給亂花，請觀眾要相信她。

「每個實況主開台，難道她是做慈善團體嗎？」話鋒一轉，RINA表示自己觀眾如果希望她做一些什麼事情，或單純想要支持她再斗內，不然當個「免費仔」繼續觀看也沒關係，但對於斗內條的爭議真的可以告一段落了。

▼「桃園娜美」開台初期不太會與觀眾互動。（圖／桃園娜美提供）

▲▼「桃園娜美」開台初期不太會與觀眾互動。（圖／桃園娜美提供）

聊天、娛樂難抓平衡點　桃園娜美：我會繼續努力 

經歷些許波折，RINA開台至今總收入已突破6位數，她坦言「真的沒想到會那麼多！」甚至有人一次就斗內1萬元，就只為了傳遞一句話讓她知道，讓RINA覺得受寵若驚。雖然有時候在實況專注玩遊戲的當下，會沒發現斗內訊息，讓聊天室不斷調侃「火山孝子才斗她」，對此RINA也承認是自己的疏忽，未來會多加注意跟觀眾的互動。

開遊戲台時就會被嘴「遊戲打那麼爛，趕快去開聊天台啦！」而開聊天台的時候又會有人酸「電子妓女就坐在那邊，不用做事就有斗內進來」，一直想要去順應聊天室的RINA始終無法抓到平衡點，但她也直言只要觀眾想要看什麼就會直接給，因為自己喜歡射擊遊戲及恐怖遊戲，加上觀眾們都很愛的「乳搖健身環」，未來自己會搭配自己的「線上超渡」歌唱實況，持續往這三個面向的遊戲實況發展，

「雖然觀眾有時候很兇，或者是講的話沒有很好，但我也覺得沒關係，謝謝妳們支持我！接下來我繼續努力，去帶出更好的實況內容給你們，希望你們可以繼續支持我，愛你們！」RINA手比愛心最後送給粉絲這段話。2個月「震撼教育」只是牛刀小試，脫離了菜鳥期，要在血腥的實況圈繼續存活下去也相當不易，RINA「桃園娜美」能走多遠？觀眾們都等著看。

▼「桃園娜美」手比愛心感謝粉絲的支持。（圖／許靖騏攝）

▲▼「桃園娜美」手比愛心感謝粉絲的支持。（圖／許靖騏攝）

▲▼20歲G奶實況主「桃園娜美」爆紅。（圖／記者陳豐德攝）

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