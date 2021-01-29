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史上最色太監！玩遍後宮女人還不夠　竟「硬上」23歲皇后

▲▼ 史上最好色太監 。（圖／翻攝自陸媒）

▲古代太監的地位在明朝達到鼎盛 。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

古代太監的地位在明朝達到鼎盛，當時他們不僅能與宮女結成臨時伴侶的「對食」，有的甚至擁有妻子，而陳德潤更是荒唐，不僅玩弄後宮女人，最後連皇后也不放過！

據《每日頭條》報導，明成祖朱棣為平衡內閣大臣與皇權之間的關係，設東、西二廠，以太監領導的特務機構平衡朝廷官員，太監名正言順地參與到了政事。

明朝中後期，皇帝能力相對較弱，連帶使得宦官專權嚴重，當時太監可謂風流一時，不僅可以和宮女結成臨時的伴侶，甚至還能公然擁有妻子。他們雖然不能作為事實身體上的夫妻關係，但是彼此都能夠獲得心靈上的滿足和慰藉。

誇張的是，竟然有太監到了公然調戲皇后的地步，他是魏忠賢的餘黨陳德潤。崇禎帝剿滅魏忠賢後，急於鞏固帝位，就要對當時的大太監陳德潤忍讓三分，這也讓好色至極的陳德潤變得更加肆無忌憚，他已經不再滿足於那些宮女，看上了寡婦皇后張嫣。

▲▼ 史上最好色太監 。（圖／翻攝自陸媒）

▲皇后被太監非禮的荒唐事在明朝真實發生。（示意圖／翻攝自陸媒）

說起張嫣，她可是熹宗的皇后、崇禎的皇嫂，崇禎對皇嫂很是敬重，封她為懿安皇后。史書記載，張嫣「頎秀豐整，面如觀音，眼似秋波，口若朱櫻，鼻如懸膽，皓牙細潔」，號稱為中國古代五大艷后之一。

陳德潤見23歲的張嫣年紀輕輕就守了活寡，按耐不住心中的急切，一心想要抱得美人歸，於是想方設法想要把皇后拿下，先是安排張嫣身邊的宮女，時不時的在耳邊吹風，說大太監陳德潤權勢很大，而且長得是一表人才，不如與太監對食，也可讓自己在皇宮裡有個依靠。

皇后張嫣徹底被這番話激怒，當下就將宮女攆出宮，流亡在外。雖然如意算盤沒打成，陳德潤卻沒有灰心，反而越挫越勇，仗著在太監群裡有一定的威望和聲勢，竟偷偷潛入皇后寢宮，想「霸王硬上弓」，讓生米煮成熟飯。

皇后張嫣將這件事告訴崇禎皇帝，但地位不穩的皇帝不敢把陳德潤殺了，只是發配到孝陵守墓。到了後世清朝，吸收明朝的教訓，就嚴格限制太監識字學習，禁止太監參與政事了。

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