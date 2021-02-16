初五北上車潮塞爆！侯友宜：避開尖峰時段、改走替代道路

▲侯友宜視察交控中心。（圖／交通局提供，下同）



記者羅婉庭／新北報導

大年初五因應春節收假車潮湧現，為有效紓解北返人潮可能帶來的交通壅塞，新北市長侯友宜表示，市府自初四起除調整公車班次、調整號誌秒數及配備警力，也有交控中心及交大應變指揮中心隨時監看，風景區也配合人潮儀表板進行人潮管控，希望民眾平安度過春節假期。

侯友宜16日前往新北市交控中心視察轄內各交通要道車流疏導情況，隨後也至國光客運台北保養廠視察防疫工作。他表示，已責成各相關單位待命，確保交通順暢，同時也呼籲民眾避開尖峰時段，改走替代道路。



侯友宜表示，自大年初四起，民眾陸續返回工作崗位，國5、國3及64、65快速道路等已出現交通壅塞情形，今日上午，原來較為壅塞的國5交通雖算平穩，但預期下午起車流逐漸增多，呼籲市民朋友可以避開尖峰時段，改走替代道路。





侯友宜指出，民眾陸續北返，恐利用假期尾聲前往北部近郊旅遊，如中和烘爐地、淡水八里左岸及金色水岸、九份、金瓜石等地，因此預期中和、土城及三重等通往市區匝道口，下午也會產生壅塞情形，市府各相關單位已集結待命，適時進行交通疏導。



隨後侯友宜也前往國光客運視察防疫工作，並感謝國光客運春節輪值同仁，在春節期間提供市民搭乘市區公車及轉運的協助，落實防疫措施。



交通局表示，隨春節假期接近尾聲，民眾陸續返回工作崗位，市府會持續進行場站及隨車稽查，提醒乘客做好相關防疫措施。國光客運自去年7月1日起接手營運五股區新巴士轉型為市區公車，除增加班次，也因應防疫裝設空氣濾清設備，提供民眾安心乘車環境。