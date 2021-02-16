樂活公園、兒童新樂園、西門町　連3天旅遊警示亮紅燈

▲台北19個景點，16日台北旅遊警示燈亮燈狀況。（圖／翻攝北市旅遊局，下同）



記者黃巈禾／台北報導

大年初五，春節連假最後一天，台北人潮依舊多。根據「台北旅遊警示燈號」截至3時45分的資訊顯示，台北19個熱門景點中，有4個景點亮紅燈，顯示人潮擁擠，其中樂活公園、兒童新樂園、西門町這3個景點連續3天亮紅燈，是春節期間最熱門的景點。

台北市觀傳局去年和警察局、陽管處合作，結合警察局CCTV及陽管處影像，推出各景點的即時影像，今年新增信義商圈、迪化街的即時影像，並配合中央流行疫情指揮中心防疫措施建議，建置「台北旅遊警示燈號」，掌握台北市19個熱門景點的走春人潮狀況，並提供週邊停車場停車空位數的資訊。「台北旅遊警示燈號」系統有3種顏色的燈，分別是紅燈（人潮擁擠）、黃燈（人潮略多），以及綠燈（人潮正常），供民眾參考。

根據「台北旅遊警示燈號」14日下午3時45分資訊顯示，樂活公園、兒童新樂園、西門町以及信義商圈等4處亮紅燈，顯示人潮擁擠。

亮黃燈共有7處，包括白石湖、迪化街、國父紀念館、士林官邸公園、國立故宮博物院、北投社三層崎公園，以及市立動物園，顯示人潮略多。

此外，亮綠燈的則有8處，包含陽明公園、剝皮寮、竹子湖、士林觀光夜市、饒河街觀光夜市、貓空、松山文創園區，以及中正紀念堂，顯示人潮正常。