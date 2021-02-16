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「向過去的傷痛說再見」入監獲重生　女收容人重修家庭關係

▲▼收容人小蕙（左2），開心與子女會面。（圖／矯正署提供）

▲收容人小蕙（左2），開心與子女會面。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

台東監獄女收容人小蕙，過去因家庭關係不好，以致成年後經常受到毒品、酒精的誘惑，甚至結婚生子後，還是沉迷此道，最後不幸入監服刑。但她透過監獄開辦的課程，決定重修家庭關係，動筆寫信給多年未見的子女，子女也願意到監獄探望小蕙，至今超過2年未中斷，小蕙可說因此而獲得重生。

小蕙在家中有4個兄弟姊妹，排行老么的她，因身處在重組家庭，母親尤對她要求嚴格，家中事務都只要求她付出，讓她有很多的不滿與抱怨。成年後她認為離家在外的生活才是自由，但卻因現實生活中有許多無奈，最後開始藉由毒品跟酒精來麻醉自己。婚後也未曾改善，導致後來與先生離婚，便在子女仍在就讀小學期間離家出走，離家10年間也因此自甘墮落，深陷囹圄。

在臺東監獄服刑的幾年間，小蕙的想法開始有了變化，積極參加監內的課程，決心想要改變自己，養成自律生活，提升戒除心癮重拾人生。在小蕙的記憶中，從小甚少和母親一起在餐桌吃頓飯的她，現在最大的心願就是出監後可以和孩子們同一桌吃飯。

她參加了東監開辦的「女性個人成長與家庭關係修復課程」，透過課程內容的引導，使小蕙對於家庭支持關係修復感到重要，更在教誨師、社工員等的悉心鼓勵下，小蕙於2019年中終於寫了第一封信給她多年未見的子女們。沒想到子女也在收信兩週後，竟然來到監獄探視她，這一探視就延續至今已兩年多，子女每週都會來接見2次，與小蕙分享生活中的大小事，遠嫁他鄉的女兒更希望小蕙出監後能夠一起同住。

矯正機關對於家庭支持系統修復一直都是十分重視，這幾年積極開辦科學實證毒品處遇方案課程，提升收容人在復歸社會的協助，家是永遠的避風港，對於社會面來說也是個基本單位，在協助同學改過自新的同時，如家人也能給予陪伴與鼓勵，那將是一個很重要的助力。
 

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