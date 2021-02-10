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八旬老母2個月沒來探望兒子　基隆監獄顧念親情協助探望

▲▼基隆監獄人員協助探望陳姓收容人80歲老母。（圖／矯正署提供）

▲基隆監獄人員協助探望陳姓收容人80歲老母。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

基隆監獄陳姓收容人的八旬老母，雖然獨居而且行動不便，但她在兒子入監後仍堅持1、2個月就到監獄探望兒子。不過她在過年前，已經有2個月沒來探望兒子。監獄人員發現後，主動聯繫當地里長，發現陳母因生病住院多時，並主動前往探望，擔任收容人與母親之間親情連接的橋梁，讓雙方都安心。

時間推回到2021年1月初，當時因連續寒流來襲，基隆當地氣溫經常低於10度C，由於陳母已經2個月未到監獄探視兒子，教區科員發現此情況後，主動關心其家中情形，擔心因寒流來襲，影響陳母身體狀況。科員還因此轉介教化科，希望教化人員能協助與陳母取得聯繫。

基隆監獄教化科長得知該情形後，第一時間主動聯繫陳母居住地之里長，得知陳母前些日子由救護車送醫，收治醫院與病情並不清楚。隨後該監主動聯繫基隆市政府社會處，確認陳母於社會處列管中。2021年1月11日上午10時，基隆監獄秘書林聖龍、教化科長葛梅蘭、以及監獄心理師與調查員一同前往基隆醫院會同基隆市社會處社工及督導訪視陳母，並代表基隆監獄消費合作社致贈慰問金與禮品。

陳母目前住於一般病房，尚無法自己進食、需以鼻胃管餵食，無法下床行走，但有公費看護全程照顧。陳母雖無法言語，但提到兒子全名時，會以點頭回應。基隆監獄拍下陳母相片，提供收容人了解案母病況，讓收容人安心，並將收容人相片提供予陳母，以解其相思之情。

基隆市政府社會處社工表示，後續將會安排暫時性的喘息照護服務，並會與基隆監獄保持聯繫，後續如有安置或病況變化時將隨時知會獄方。另外獄方致贈之慰問金將由社會處社工代為保管，以支付案母生活起居日用開支。

矯正機關近年來大力推展家庭支持方案，除積極於監內辦理懇親、家庭日等家屬入監活動外，也努力向外聯結各方社會資源推展援助弱勢收容人家庭，讓收容人安心服刑，協助收容人維繫家庭關係，希冀收容人與收容人家屬都能感受到社會溫暖的力量，以及彼此關懷照顧支持的力量，以期能更有效地提升收容人及其家屬之鍵結強度，俾利收容人順利復歸社會。
 

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