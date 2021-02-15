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社會 社會焦點 保障人權

小剪刀力戰2把開山刀終遭16刀砍死　3煞獲輕判定讞

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲男子持小剪刀與對方2把開山刀奮戰，最終仍遭砍死。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子林揚智不滿屠姓男子積欠145萬元債務，2019年底強押屠男至新北市新莊區一間辦公室拘禁，打算剪斷他的手指逼債；屠男趁機逃脫，持小剪刀與林男等人的2把開山刀奮戰，最後還是遭砍死。一審法院依「殺人罪」分別判刑12年與11年，二審改認定僅犯「傷害致死罪」，分別判刑6年8月到9年半不等。案經上訴，最高法院駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，林男因不滿屠男借款145萬元，歷經年餘仍未清償，且幾經催討都沒結果，就在2019年12月16日下午2時許，邀集沈姓友人一同駕車前往新北市永和區等候屠男。屠男現身後，林男就上前要求屠男上車商議還款事宜，但屠男上車後雙手一攤，表示無法還款。

林男不滿，將車輛開到新北市新莊區，把屠男拘禁在二樓辦公室內，並找來王姓、楊姓友人，共同看管屠男。由於屠男始終不願還錢，林男光火，命將屠男帶到另一間辦公室內，威脅以油壓剪剪掉屠男手指。屠男假意配合，趁著走出辦公室之際逃跑。林男一夥人將他圍在樓梯間，由於屠男逃跑時隨手抓了一把小剪刀，再加上他身材高大，竟以一把小剪刀抵擋林男等4人。

一夥人取出2把開山刀，朝屠男猛砍，屠男浴血奮戰，但最後身中16刀、不支倒地，眾人見他渾身是血，趕緊將他送醫急救，但又擔心被警方查出，還先以假車牌遮蔽，再將屠男送到醫院丟包。屠男不治，警方正準備追查時，王男出面向警方投案，警方循線逮捕林男等共犯，檢方依照「殺人」、「妨害自由」等罪提起公訴。

一審認定林男、沈男、王男等3人成立殺人罪，因此分別判刑12年、11年，另外楊男未動手砍殺，僅犯妨害自由罪，判刑1年2月。上訴二審後，高等法院改認定林男等人犯傷害致人於死罪，其中林男、沈男分別判刑9年6月與9年2月，王男因出面投案犯後態度良好，改判刑6年8月，另外楊男則維持1年2月刑期。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

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