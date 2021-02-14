名導出手拍攝「影像家書」　助收容人過年傳心意

▲曾獲金鐘獎的名導演安哲毅，協助收容人拍攝家書。（財團法人公共電視文化事業基金會）。（圖／翻攝自YouTube）



記者吳銘峯／台北報導

在重視團圓的農曆年間，監所中有不少收容人卻無法回家過年。為此，彰化監獄與金鐘獎知名導演安哲毅攝影團隊合作，拍攝「影像家書」活動，讓收容人透過鏡頭表達與家人間的私密家書與親密對話；也讓收容人可以在短暫的會客時間及簡短書信之外，還有其他媒介可以和家人聯絡情感。

導演安哲毅曾任編劇、製片、副導、美術等職務，創作領域橫跨劇情片、紀錄片、裝置藝術，短片作品《盜汗》、《台北異想-末班車》獲多項國內外影展肯定，2014年以執導作品《刺蝟男孩》獲頒金鐘獎戲劇節目獎、編劇獎。2016年起擔任「植劇場」製作人，陸續製作《荼蘼》、《天黑請閉眼》、《花甲男孩轉大人》等多部膾炙人口的戲劇作品。而安哲毅投入「影像家書」的拍攝活動，已經超過4年，這4年來讓他對監所中的收容人，有不同的認識。

在彰化監獄發布的資料中指出，「收容人阿添坐在螢幕前面，隨著大嫂的鏡頭，在家裡各個角落四處流轉，彷彿自己也跟著鏡頭一起走入那些場景；為了讓阿添一同感受家中過年氣氛，親戚們提早團聚，共坐在廳堂內向阿添拜個早年，看著熟悉的畫面映入眼簾，過去的回憶也都伴隨這些影像紛紛湧上心頭；阿添表示，面對21年的刑期，儘管已經服刑將近10年，還是不敢想什麼時候可以再和家人團聚圍爐。但今天因為影像家書的關係，可以和家人隔著螢幕一同過年走春，滿足與家人一同「鬧熱」的期待。」

「鏡頭轉到另一位收容人阿勳，目前準備要錄製第一次的家書要給家人；關於阿勳，從小都由姑姑扶養長大，記憶中他大大小小的需求都由姑姑親手打理，無奈人生路途越走越偏，阿勳開始進出監所的荒唐人生；最疼阿勳的姑姑氣得和他斷絕聯繫，從此也成了阿勳他心中最深的遺憾。阿勳的第一封家書，就是要將遲來的道歉交給姑姑，希望藉由自己的誠心悔改得到姑姑的諒解，再做回她最疼的姪子。」

而安哲毅也對拍攝行動，有不同的認識。他在「拙八部創意執行」公司的網頁中（https://www.eightgeman.com/08b17207-8b53-4646-afce-74d066f13903）提到，「一開始是希望受刑人除了在短暫的會客時間與給對外的書寫信件之外，能夠有機會透過影片和家人『真的說說話』。不過，四年多的拍攝期間，近距離貼近在社會邊緣生存的受刑人，安哲毅看到不少從真心裡長出來的動人故事。」

「像是有位受刑人，已經五次進出監獄，每次對著鏡頭時，總是都說，『媽，你一定要相信我，我一定會改。』但是有一天，卻意外地對著鏡頭說起為什麼會開始吸毒，現在才深刻感到懊悔。『把自己最深層的秘密告訴家人，希望得到真正的諒解』安哲毅說，當他的家人看到這段影片時，多年來的自責也可能因此解開。」

