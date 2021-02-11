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不是討債集團！行政執行署推桌遊　寓教於樂兼法治教育

▲▼ 過年玩桌遊,桌遊 。（圖／記者崔至雲攝）

▲行政執行署推出桌遊，扭轉官署形像。（圖／記者崔至雲攝）

記者吳銘峯／台北報導

行政執行署過往給人政府的「討債集團」刻板印象，為了扭轉形象，執行署設計出「王牌執行官」的桌遊。更有分署為了推廣桌遊，還打算舉辦比賽。另外執行署也提高四大超商代收滯納案件的金額上限，讓民眾更加便利。

執行署在20週年署慶時，設計出「王牌執行官」的桌遊，讓外界知道執行工作的必要性與合法性，也使民眾了解行政執行一定會在符合比例原則與公益原則下執行，同感「執行有愛，公義無礙」的核心價值。

為了推廣這套桌遊，嘉義分署還安排種子教官親至轄內高中學校桌遊社指導遊戲規則及玩法，希望能以寓教於樂的方式，介紹行政執行工作，使「王牌執行官桌遊」普及校園藉以傳達法治教育。嘉義分署也預定於今年4、5月擇期辦理「王牌執行官桌遊」比賽。

另外為了便利民眾繳費，法務部行政執行署表示，自2月份起，針對勞保局移送執行之勞工保險條例（勞保金）及勞工退休金條例（勞退金）案件，提高四大便利超商代收勞保費及勞退金之金額上限，每件繳款通知之限額從原未滿2萬元提高至3萬元。

此外，除了勞保、勞退滯納案件以外，行政執行署目前已就國稅、地方稅、健保費、勞保費及勞退金的執行案件，都提高便利超商代收每件繳款通知之限額達到3萬元。民眾如果接到執行分署印有條碼之傳繳通知時，請民眾放心，這些傳繳通知書「係真ㄟ」，不是詐騙集團，民眾可選擇至鄰近超商繳納欠款，省時又省力，不要延誤。
 


 

           

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