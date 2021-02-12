遭判28年想棄養兒子　七旬阿公祖孫情獨養10年

▲高雄女監收容人鳳玲，在台上跪謝李阿伯，獨力扶養無血緣關係的兒子小智，場面動容。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

高雄女子監獄收容人鳳玲（化名），因販毒遭重判28年。入監後她將當時2歲半的兒子，託給沒有血緣關係的74歲的阿公照顧，鳳玲一度想要將孩子出養，但阿公堅持獨養小孩，還說「我只希望可以照顧他，請讓他留在我身邊，我一定會好好照顧他。」鳳玲感動至極，因此放棄出養。日前扶輪社頒獎典禮，鳳玲上台一把跪下，抱住阿公，哭喊「謝謝阿爸！」場面動容。

鳳玲因染上毒癮，2000年間懷著身孕住進吸毒男友家中，開始販毒，最後被捕入獄，刑期長達28年。入監後擔心無人照顧2歲半的兒子小智（化名），因此將兒子託給吸毒男友74歲的父親李阿伯照顧。李阿伯雖與小智無血緣關係，但視如己出，疼愛有加，自己的老農年金都用在小智教育上，並親力親為處理小智生活起居。多年下來後，鳳玲擔心高齡80歲的李阿伯，還能照顧小智多久？與其讓孩子在她出監前就頓失依靠，不如讓小智出養到一個可以全心全意照顧他的家庭，鳳玲因此向社工提出請求。

對於小智要出養，李阿伯說：「我養這個孩子，從來就沒有想過要拿任何一毛錢，我只希望可以照顧他。我也不知道還可以照顧小智多久，但請讓他留在我身邊，我一定會好好照顧他。」鳳玲感動至極，打消出養小智的念頭；她也了解到阿伯對小智的情感，早已超過身為親身母親的自己。

高雄女子監獄2019向高雄市大發扶輪社爭取認養12名收容人子女生活扶助暨獎助學金，協助低收入戶身分收容人子女每人每年12000元扶助金，協助弱勢需要關懷之家庭，讓收容人子女減輕生活壓力。鳳玲積極幫小智申請，讓小智可以接受課後輔導，有更好的教育，以減輕阿伯的辛勞與負擔。

在去年12月23日舉辦的扶輪之子頒獎典禮上，鳳玲代表所有受獎受刑人上台發表感言，她除了感謝大發扶輪社的扶助外，在李阿伯與小智上台後，鳳玲雙膝一軟，「咕咚」跪下，緊緊抱住李阿伯的雙腳，哭喊一聲「謝謝阿爸！」。一句跪謝代表千言萬語，是10年來鳳玲內心深處最想要對「阿爸」表達的心意，也令在場來賓深受感動。

過去鳳玲總認為自己的人生充滿痛苦與辛酸，所以只能學著勇敢，獨自面對無聲的未來。但從李阿伯對小智無私的照顧與關懷，鳳玲看見了人間的大愛與溫暖，自己不再是孤伶伶的一個人，她還有這個勝過血緣的「阿爸」關心她。鳳玲期許自己努力改變，希望「阿爸」身體勇健呷百二，希望將來有一天可以孝敬回饋他老人家。



▼高雄女監收容人鳳玲，李阿伯以及小智。（圖／矯正署提供）