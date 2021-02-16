新的一年準備換屋嗎！風水達人盤點「3提醒」　讓家人住得更安心

▲對於購屋或租屋來說，儘管都市土地成本高，囿限於自身財力真的很難入住大坪數房間，但風水老師仍建議「盡量不要去住空間很小的房子」。（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

東方人普遍相信的風水，近年也逐漸被視為是一個結合自然科學的觀點。曾是台灣某大上市公司之御用大師的學生，除了風水也擅長以個人命盤幫找出對方最合適風水方案的大耕老師，即以特定空間容易造成的身心影響，指點人們在選擇買房租屋甚至佈置時，需特別注意的觀念。

對於購屋或租屋來說，儘管都市土地成本高，囿限於自身財力真的很難入住大坪數房間，但大耕老師仍建議「盡量不要去住空間很小的房子」，他認為，「因為太小的房子自然會造成雜亂陰暗的角落空間，也容易在屋內的梁柱牆角這些結構上造成空間內的煞。」如果還是只能入住較小的房型，大耕老師也提醒，「至少要有客廳，不要有太侷促的空間，以及太多的轉折走道，因為這些都會造成房子裡面的風水不好聚氣，或者容易聚集不好的氣，或是因為生活上的侷促，讓人無法放鬆，所以住起來運勢也不會好。」但如果有機會，「寧願住遠一點，也要住大房子。」

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但如果實在無法找到夠大、自己又能負擔的房子，該怎麼辦？除了以上所述，大耕老師也另提出3個問題，是他認為應該要確保能被解決，後續才能住得舒適安穩！一是「避免令人不舒服的尖銳物」，「這是一般最常被提到的部分，各種刀壁煞，如廟宇的屋簷對著你家，建築物的尖角，牆壁的轉角，都可以算是這一類的煞。」之所以這種「尖銳物」對入住者有害無益，大耕老師解釋，「主要是來自於人對視覺上尖銳的東西會感覺到不舒服，沒有安全感。」

「你想想，在自己家裡客廳天花板上如果吊了一堆菜刀，你還敢坐在客廳裡嗎？當然周邊的環境或許沒有那麼嚴重，但是長久和這些煞在一起，日久沒有生情，卻一定會生出潛意識中的不舒服。」這樣的不舒服對應著我們自身跟居住環境的磁場能量，因為長期居住會產生彼此的連動關係，對應方位上所代表我們的能量，就會透過對潛意識的影響，進而影響入住者。

就和屋內如果凌亂不堪，就會讓居住者心情煩躁一樣，需注意的第二點就是「避免容易造成心情不好的敗壞事物」，像是房子周邊若有破舊的爛尾樓、還沒蓋好的工地、總是堆滿垃圾的街角等，就容易讓人心煩意亂、每每經過都會覺得沒完沒了。「以紫微斗數來說，代表的星曜就是陀羅跟破軍，遇到煞、忌的天機或巨門等。」包括建築物的破敗牆面，或是屋內漏水管路造成的壁癌，都算這類的煞，入住後的「阿雜」心情，時間久了難免會讓人覺得思慮不清。

不少專家都說過，選擇房子前最好白天晚上、晴天雨天都去看過一遍，那麼到底要看什麼呢？大耕老師提醒，影響居住生活品質的都可以算是煞，霓虹燈的閃爍，玻璃帷幕大樓的反光，建築物金屬的光線反射，因為環境吵雜造成的車水馬龍，機器產生的低音頻，或是施工產生的尖銳聲音，因為建築物的間距產生的風壓以及連帶產生的聲音，大樓水管管路因為老舊產生的聲音，或是因為震動產生的低音頻，都可以被視為風水上面的煞。「因為各類非正常音頻會影響腦神經，而視覺上對於光波產生的顏色刺激，也有一樣的問題。閃爍的光線會對我們產生不同光波的視覺刺激，進而影響大腦，對腦波產生不平衡的刺激。」

有趣的是，這些影響在目前的科學上都有明顯而具體的研究成果，只是在古代沒有科學儀器去證明的時候，無法提出確切數據，對應在風水學，就被歸納為一種煞。如今才終於知道，古人的智慧果然其來有自！

《改運之書‧風水篇：擇善而居，安身立命，提升命盤田宅宮的星曜效力，人生越來越好》

作者：大耕老師

出版社：時報出版

ISBN：9789571384962