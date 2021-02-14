新年就想招好運！跟著二寶媽的收納眉角　讓廚房空間煥然一新

▲被風水學視為財庫的廚房，除了方位，是否收納得整潔乾淨也極為重要。（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在風水上，廚房可以說是掌握著全家的財庫發展，但無論先天方位是否為佳，如果東西總是雜放亂堆，就算再有好財運，財神也會被嚇得不敢降臨！過年前夕，只有把鍋碗瓢盆擺齊、擦拭乾淨是不夠的，不妨跟著擁有爆紅粉絲團「二寶媽的變態療癒收納術」的創辦人二寶媽，好好檢視自家的灶咖。

基本來說，大型的鍋碗瓢盆器具的基本收納不是問題，只要放置整齊、看起來舒心即可，最讓人費心又難處理的，不外乎是各種乾貨、調味料等食材。對付惱人的收納問題，二寶媽第一步作法是以「選購小包裝」為主，此舉也能避免囤貨、放到過期或是家人吃膩了想換新口味。接著，二寶媽也習慣將這些食材另外裝在各式保鮮盒或保鮮罐中保存。「或許有人覺得還要拆掉包裝另外裝很麻煩，」二寶媽認為，「但是對我而言，如果煮飯煮到一半要使用麵粉時，得先找麵粉盒、打開外盒拿出裡面的袋子，倒出麵粉之後還得把袋口綁起來或夾起來，這些必須一再重複的多餘步驟才是真麻煩。」

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這種裝放各種乾貨、調味料的收納罐，二寶媽習慣一口氣買好幾個以上。「有些人可能覺得買這些罐子浪費，但是各式醬料瓶罐的高矮胖瘦不一，有些瓶身比例也不符合人體工學，不好拿取、容易失手打破，收納起來更是不好看。」二寶媽提到了一個相當關鍵的收納重點，「如果眼睛不舒服，心情也不會好！一字排開的漂亮景象，才能夠令我身心放鬆啊！」

至於在收納配置上，二寶媽的核心概念就是──把「空間細分成很多小格子」來思考，簡單來說，就是用大大小小的盒子去劃分空間。「例如一個抽屜或是整個冰箱內的空間，不管是用檔案盒、保鮮盒都好，這樣最容易把空間做出區隔，方便區分出各種類別來存放和找尋物品。此外，這些小盒子也有固定效果，因為東西都被這些小方格侷限住了，所以不會亂跑，不會因為移動一個東西，其他東西就跟著亂了，尤其像水果都是圓圓的形狀，很容易山崩或滾動。」

二寶媽坦言，利用大量的盒子來做收納，是她在實作中才慢慢領悟出來的道理。「以前我們看那些居家雜誌照片，用盒子做收納的畫面都很漂亮，但是自己跟著買了大盒子來收，東西卻在大盒子內混成一堆，不好拿也不好收，只是以外在整齊來欺騙自己的眼睛而已，實際上並沒有真的整理好。」談及至此，想必曾經也被這種收納術弄得心煩意亂的讀者，也格外心有戚戚焉。「其實『只有一個大盒』還不夠，『大盒裝小盒』才是真正實用的收納。因為大空間定位好之後，裡面還是需要小盒子去做分類，才能達到『看得到也拿得到』的境界。二寶媽也分享她對收納一針見血的定義，「真正具備實用性的收納，並不是把東西放回原處的『歸位動作』，而是為了使下一次的取用更加便利而做的『準備動作』。

」

購入收納用品，想讓空間看起來更為整齊乾淨，其實不等於「汰舊換新」，二寶媽特別提醒，不要過度在意使用過的舊痕跡。「我家的東西，平均至少使用十年以上。對於物品，我的想法是『役物，而不役於物』。我不會糾結使用的痕跡，例如刻痕、凹痕、摩痕或掉漆等，因為那就是歲月的痕跡，屬於一種日常的記憶。」她開示，「東西發明出來就是讓我們使用的，而不是拿來供奉，如果使用時太過緊張，反而使自己變成物品的僕人，失去了我們買它的意義，正常使用之下會產生的痕跡，我通常看得很開也很豁達。東西買了就要用，如果把它藏起來、遮起來不用，那為何要買？」二寶媽的收納術不僅井然有序，也懂得善用刻在東西上的時間刻度，交錯烘托出整體空間氛圍。「我不管買什麼東西，即使價格不菲也一定捨得拿來使用，這樣才是賦予物品最棒的價值啊！」

《收納盒的N+1種整理術：打破侷限！讓家中物品一目瞭然、好收、好維持的療癒收納術》

作者： 二寶媽療癒系之變態收納

出版社：時報出版

ISBN：9789571384351