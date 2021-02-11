收納苦手有救了！家事職人整理心法公開　分三類決定物品去留

▲收納不知從何收起、越收越亂的人，在動手前不妨先好好思考，想一下哪些物品該捨去或留下，可以讓收納工作更有條理。（圖／unsplash）

精選書摘

作者／林可凡

摘自／《日日小掃除，舒壓整理術》

對我來說，收納是為了方便取用，不用努力翻找、隨手就可以找到想要的東西。以這樣的標準來看，就很好收拾。

我採用的分類收納箱都是一眼可以看到內容物的款式，不管是透明、霧面或是柵欄式的。幾乎不用抽屜，改用類似賣蔬果的小方籃堆疊，不用上蓋。

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衣服集中放在一間房，吊掛在開放組合式不鏽鋼衣架。櫃子也都是開放式沒有櫃門，家中應該只有電子防潮箱和冰箱屬於密閉櫃。

決定物品去留的思考方式

分類物品時也需循序漸進，先不動手，但也別多想，大致看清楚這一堆雜物裡大概有哪些東西即可。我會一層層細分，但每層都是分三類就好，不然會太快累。

開始進行整理

當想累了就是該動手，讓腦袋休息一下的時候了。從最容易做的「想丟」類開始。直接丟進垃圾桶、丟到資源回收處。電話通知清潔隊，搬到指定地點等等。丟完如果還不累，就再動手「想送」類，送去舊衣回收箱、寄給偏鄉圖書館、寄給流浪動物收容處所等等。

有些人會覺得出門一趟把「要送」與「要丟」的都一次辦好。或是等要丟的東西累積到夠多，再一次丟光，然而卻可能變成已經不想留下的東西，卻一直佔用家中空間。所以實行的步驟採用漸進式，一小步一小步地前行，反而更快更輕鬆。

當把「想留下」、「想出清」的分類整理完後，可能是幾天甚至幾個月後，時間長短完全視個人而定。一段時日後，對於「猶豫中」的部分物品應該也能做出留下或出清的決定。還是很猶豫的東西我就不會再細分，等待未來的自己決定。

對於「不是」自己有權決定去留與收納位置的東西，我只要確定該是誰決定並通知他，定下交接期限，否則由我決定去留，就算完事了，不算太難。真正的挑戰是「不確定」，有時電話商量還不行，還得見面詳談。

三道關卡內，完成收納

取用東西如果要經過三道關卡我就覺得不方便了，所以我寧願不細分，要用時再分。例如以下情形，就是過於麻煩的程序：

1. 打開儲藏室的門

2. 爬上樓梯

3. 推開櫃門

4. 搬下收納盒

5. 打開盒子

6. 從一個個牛皮紙袋找出所需文件

即使收納盒貼標籤，牛皮紙袋也寫說明，似乎也沒發揮什麼功能，我會簡化成：

1. 上層：放棉被、衣物、衛生紙串等不怕摔壞的大物件。櫃子採用無門式層板架。

2. 中層：放置文件。將牛皮紙袋改成透明夾鏈袋或透明文件夾。

3. 下層：放置易碎品重物。使用的是無蓋、透明的收納盒。

與其花時間收藏東西，不如花時間對自己好

收納時會發現，也許不是東西太多、儲藏空間不夠，而是自己時間太少，沒時間也沒心情享用這些東西。既然我對完好卻沒用的東西下不了狠手，就只能發狠地對自己好。

像是把放很久沒喝的茶包拿來泡湯、把便條紙拿來當作杯墊，更奢侈一點的作法，把沒在用的盤子當成盆栽的接水盆，用久髒了更好，再換新盤子。

我想收納整理就像是拼圖，一片片反覆端詳細看，還需要一大片空處暫放拼圖片，漫長的時間其實不是花在拼圖上，是在自己身上。





★本圖、文經采實文化授權提供，摘自《日日小掃除，舒壓整理術》