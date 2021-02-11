　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收納苦手有救了！家事職人整理心法公開　分三類決定物品去留

▲衣櫥,收納,整理,衣櫃。（圖／unsplash）

▲收納不知從何收起、越收越亂的人，在動手前不妨先好好思考，想一下哪些物品該捨去或留下，可以讓收納工作更有條理。（圖／unsplash）

精選書摘
作者／林可凡
摘自／《日日小掃除，舒壓整理術》

對我來說，收納是為了方便取用，不用努力翻找、隨手就可以找到想要的東西。以這樣的標準來看，就很好收拾。

我採用的分類收納箱都是一眼可以看到內容物的款式，不管是透明、霧面或是柵欄式的。幾乎不用抽屜，改用類似賣蔬果的小方籃堆疊，不用上蓋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衣服集中放在一間房，吊掛在開放組合式不鏽鋼衣架。櫃子也都是開放式沒有櫃門，家中應該只有電子防潮箱和冰箱屬於密閉櫃。

決定物品去留的思考方式

分類物品時也需循序漸進，先不動手，但也別多想，大致看清楚這一堆雜物裡大概有哪些東西即可。我會一層層細分，但每層都是分三類就好，不然會太快累。

《日日小掃除，舒壓整理術》（圖／采實文化提供）

開始進行整理

當想累了就是該動手，讓腦袋休息一下的時候了。從最容易做的「想丟」類開始。直接丟進垃圾桶、丟到資源回收處。電話通知清潔隊，搬到指定地點等等。丟完如果還不累，就再動手「想送」類，送去舊衣回收箱、寄給偏鄉圖書館、寄給流浪動物收容處所等等。

有些人會覺得出門一趟把「要送」與「要丟」的都一次辦好。或是等要丟的東西累積到夠多，再一次丟光，然而卻可能變成已經不想留下的東西，卻一直佔用家中空間。所以實行的步驟採用漸進式，一小步一小步地前行，反而更快更輕鬆。

當把「想留下」、「想出清」的分類整理完後，可能是幾天甚至幾個月後，時間長短完全視個人而定。一段時日後，對於「猶豫中」的部分物品應該也能做出留下或出清的決定。還是很猶豫的東西我就不會再細分，等待未來的自己決定。

對於「不是」自己有權決定去留與收納位置的東西，我只要確定該是誰決定並通知他，定下交接期限，否則由我決定去留，就算完事了，不算太難。真正的挑戰是「不確定」，有時電話商量還不行，還得見面詳談。

三道關卡內，完成收納

取用東西如果要經過三道關卡我就覺得不方便了，所以我寧願不細分，要用時再分。例如以下情形，就是過於麻煩的程序：
1. 打開儲藏室的門
2. 爬上樓梯
3. 推開櫃門
4. 搬下收納盒
5. 打開盒子
6. 從一個個牛皮紙袋找出所需文件

即使收納盒貼標籤，牛皮紙袋也寫說明，似乎也沒發揮什麼功能，我會簡化成：
1. 上層：放棉被、衣物、衛生紙串等不怕摔壞的大物件。櫃子採用無門式層板架。
2. 中層：放置文件。將牛皮紙袋改成透明夾鏈袋或透明文件夾。
3. 下層：放置易碎品重物。使用的是無蓋、透明的收納盒。

與其花時間收藏東西，不如花時間對自己好

收納時會發現，也許不是東西太多、儲藏空間不夠，而是自己時間太少，沒時間也沒心情享用這些東西。既然我對完好卻沒用的東西下不了狠手，就只能發狠地對自己好。

像是把放很久沒喝的茶包拿來泡湯、把便條紙拿來當作杯墊，更奢侈一點的作法，把沒在用的盤子當成盆栽的接水盆，用久髒了更好，再換新盤子。

我想收納整理就像是拼圖，一片片反覆端詳細看，還需要一大片空處暫放拼圖片，漫長的時間其實不是花在拼圖上，是在自己身上。

《日日小掃除，舒壓整理術》（圖／采實文化提供）
 

★本圖、文經采實文化授權提供，摘自《日日小掃除，舒壓整理術》

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
年夜菜全家尷尬！「公公1動作」她超自責　媳婦過年5崩潰地雷
除夕離奇車禍！昏暗國道追撞「四輪朝天車」　一看驚見躺男屍
面試過卻被發「無聲卡」！3年後公司主動找　網怒轟：撿現成文化

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

除夕出包！台鐵自主檢查　驚見瑞芳=四腳亭「鋼軌有1cm裂縫」

過年要上班！他遭爸怒罵「乾脆別回家」委屈炸　網反勸：要體諒

維生素C超高！蜜棗「顏色愈黃甜度高」　裸放會脫水品質差

小心衰整年！想求財、開運...春節「8大禁忌」千萬別做

收納苦手有救了！家事職人整理心法公開　分三類決定物品去留

離婚15天交女友！他曝「超扯理由」後悔了　前妻爽炸：一個人真好

過年拜拜「7種水果」狂招好運　這8種最NG！拜錯大漏財

脂肪肝會消失或遺傳嗎？　專家警告繼續做「7件事」小心變肝癌

新春搶先旺！風水專家曝「除夕6招」開運大法　貼春聯選這時間

「等登登」猜一首歌！網全笑翻：酷斯拉配樂嗎...釣出高手解答

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

除夕出包！台鐵自主檢查　驚見瑞芳=四腳亭「鋼軌有1cm裂縫」

過年要上班！他遭爸怒罵「乾脆別回家」委屈炸　網反勸：要體諒

維生素C超高！蜜棗「顏色愈黃甜度高」　裸放會脫水品質差

小心衰整年！想求財、開運...春節「8大禁忌」千萬別做

收納苦手有救了！家事職人整理心法公開　分三類決定物品去留

離婚15天交女友！他曝「超扯理由」後悔了　前妻爽炸：一個人真好

過年拜拜「7種水果」狂招好運　這8種最NG！拜錯大漏財

脂肪肝會消失或遺傳嗎？　專家警告繼續做「7件事」小心變肝癌

新春搶先旺！風水專家曝「除夕6招」開運大法　貼春聯選這時間

「等登登」猜一首歌！網全笑翻：酷斯拉配樂嗎...釣出高手解答

球員能打幾年…蘇智傑不知道　理財先做就對了、下一步投資房產

跟過年肥說掰！營養師激推「烏魚子＋山藥」…掌握5原則hold住體重

除夕出包！台鐵自主檢查　驚見瑞芳=四腳亭「鋼軌有1cm裂縫」

當明星以前就超有錢！　盤點5位「富二代韓星」家境超出你的想像

林書豪首場比賽高效率　還秀脖子上的紀念品

過年要上班！他遭爸怒罵「乾脆別回家」委屈炸　網反勸：要體諒

維生素C超高！蜜棗「顏色愈黃甜度高」　裸放會脫水品質差

楊植斗接棒參選大安文山　發狂言「蓋台北102」原因曝光！

67公頃中央公園：美景打卡新熱點　台中「美樂地」打造宜居綠洲　

吃了熊心豹子膽！　二戰名將「拒絕」蔣經國拜年

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

「3個破物」大掃除不丟影響整年　1招隔離晦氣

遭性騷被辱：靠脫別裝聖女　辣模告酸民

紅包7大禁忌　拿到壓歲錢別花光

他才講會噴　女子瞬間全身屎黃色

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

更多熱門

相關新聞

房間大掃除！他清出廢棄物卻傻了：怎麼丟

房間大掃除！他清出廢棄物卻傻了：怎麼丟

新的一年來到，也代表要準備大掃除了，但有時想好好整理，卻不知道如何下手，或是清出來的東西該怎麼丟。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他想把房間裡一些不必要的東西丟掉，但很多物品不知道怎麼丟比較適合，「是直接拿垃圾袋來裝嗎？」還有很多紙類也想清掉，忍不住請益「房間大掃除怎麼清？」

李沐罕見穿上激短裙有點小彆扭

李沐罕見穿上激短裙有點小彆扭

「7個收納技巧」超實用　小房子變身大空間

「7個收納技巧」超實用　小房子變身大空間

斷捨離女王教你「5類衣服」先丟

斷捨離女王教你「5類衣服」先丟

名牌紙袋先別扔！還能當面紙盒

名牌紙袋先別扔！還能當面紙盒

關鍵字：

收納整理斷捨離

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

吳慷仁新片驚見「肉色長條物」放臉上：摸摸我！

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

即／大樂透5.3億一注獨得！獎落台中

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面