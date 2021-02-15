沒買什麼東西又花好幾百塊…新的一年擺脫負面情緒　不怕再「對不起錢錢」

▲新的一年用正面思維看待消費行為，讓自己不用再「對不起錢錢」！（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

常聽人們在祈求許願時，總會以「吸引力法則」為概念「向宇宙下訂單」，希望以正面思考來幫助自己實現願望。但實際的人也知道，有些東西還是得靠自己盡力跨出第一步，宇宙也才有辦法把願望「宅配到府」。然而，所謂的正面思考指的是什麼呢？一直想著希望的東西與自己距離愈來愈近，就是吸引力法則了嗎？身為心理諮商師兼資深溝通訓練專家的周梵一針見血地指出，如果「當你要某樣東西的時候，你的感受是『我沒有』的匱乏感，匱乏感則會吸引匱乏。」畢竟在吸引力法則之下，真正會用來跟宇宙溝通的語言不是「許下的願望」，而是個人最真實的感受。

新的一年，人們總是會期許自己要有所成長、體悟與進步，周梵認為，「當我們想要重新『升級』自己，去重新塑造我們的生活時，第一步就是我們需要辨認出那些我們已經很熟悉的低能量的感受，並釋放那種感受，讓它離開。而最難的部分就在這裡，某些感受一直跟隨著你的父母，你所生活的群體意識中也認同這些，從你有記憶起，這種感受就一直伴隨著你，因為太過熟悉，它們甚至已經成為你生命中的一部分，以致於你很難辨認出它們的存在，更不要說和它們分開了。」

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想要認清是什麼心態帶給自己低能量或負能量，首先就要「有覺知地透過你對各種事情的反應來觀察自己」。周梵以自己過去和一般人常見的「對金錢的匱乏」來舉例。「在我小時候，常聽大人們沒事聚在一起閒聊，就會說『現在的錢用起來真快啊，以前說一百塊錢拿出來就沒了，現在一千塊錢拿出來就沒了』之類的話。所以在那時我的心中就形成了關於金錢匱乏感的觀念。……即使成年之後，已經學習了好幾年的心理課程，工作也有些成果，錢也賺得越來越多，但那些殘留的匱乏感依然還在影響我。記得有一次，我為了買垃圾袋和牙刷去超市，結果買了幾百塊錢的東西，出來結帳時，看到帳單，腦中就冒出一個聲音『沒買什麼就又花了好幾百。』然而那一刻我的覺知立刻出現了，我想起過去我媽媽帶我去超市買東西時，每次結帳也會說類似的話。」

覺察敏銳的周梵很快就判斷出「這種感覺並不屬於我」，「於是我馬上調整能量，帶著感激和豐盛的狀態來付帳，感激提供商品的生產者和所有的物流過程，可以讓我這麼方便地買到我需要的物品，感激這個過程中我得到的服務，而且感激我這麼有錢，可以自由地買我需要的東西。」

放下諸如此類的匱乏感，對於自己每一次的選擇給予肯定，自然而然也會珍惜每一次掏錢的機會。想向宇宙下「存款多多」的訂單，不能只是「要」。「如果你改變世界的方式是不停地向外面要，那麼你會發現，你要得越多，你身邊的人也會因為你的這種狀態而引發他們的焦慮和匱乏感，然後你會感受到更多的失望和孤立，而這種狀態的你只會更加匱乏無力，你『不夠』的感覺就越會被強化，而這個自我形象會不斷被加固，越來越難以突破。」從現在開始謝謝錢錢，別對不起錢錢，也別總發射出「金錢匱乏」的意念，「與其找別人討要，不如聚集方向，去尋找方法增加自己的本錢，擁有更多對自己的信心和力量感。」轉念實行，不知不覺間，或許宇宙就這麽幫忙把訂單出貨了。

《弄丟自己的你，過得有點辛苦吧》

作者： 周梵

出版社：時報出版

ISBN：9789571383729