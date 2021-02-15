內埔警萬巒豬腳街交安忙翻　小姊弟童音致謝「警察叔叔辛苦了」

▲這對小姊弟到萬巒分駐所向員警辛苦執勤致謝，警方請他們吃糖，致贈小禮物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

前天，大年初二，有一對小姊弟進入屏東縣內埔警分局萬巒分駐所，向值班台員警表示，感謝員警一早就在路口指揮交通，非常辛勞，員警對突如其來的舉動感到驚喜，讓警察的心「瞬間融化了」，回贈小禮品結緣。

2021年春節連假，內埔警分局轄區各個景點出現走春旅遊人潮，尤其萬巒豬腳街，在用餐時刻更是人聲鼎沸。為配合中央疫情流行中心防疫作為，民和路南北兩端設有豬腳店家聯合雇請的工讀生，量測額溫及消毒，管制民眾進出。

轄區的萬巒分駐所除了派遣人力加強沿線及周邊交通疏導外，對於110報案有關車輛違停、糾紛或交通事故等，馬不停蹄處理，忙碌不已。

大年初二近中午時分，萬巒警員警仍在民和路、褒忠路及永和巷等路段實施交通疏導勤務，有6歲及3歲的小姐弟由阿嬤帶著走進萬巒所，以稚氣的童音向執勤台的值班員警說「警察叔叔辛苦了」，員警感到驚喜。

李姓阿嬤表示，她在豬腳街旁經營麵攤，小姐弟是她的孫女及孫子，兩人從台南永康回萬巒探親，看到「警察叔叔」一早就站在路口指揮交通，非常的辛苦，就向她說，「想親自向員警表達感謝」。

在所內的所長許正琦為感謝小姐弟的美意，贈送喜糖及犯罪預防鎖圈，並在分駐所外拍照留念，讓姐弟相當開心。

分局長蔡耀順表示，員警基於職責執勤，連假更是各式勤務的重點時段，「警察一直都在」，感謝小朋友看見警察的付出。

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