屏東枋山爆死亡車禍！紅牌重機遭休旅車左轉「路殺」　車毀人亡

▲台1線屏東縣枋山鄉路段14日發生紅牌重型機車與休旅車擦撞車禍，警方釐清責任歸屬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台1線屏東縣枋山鄉路段14日下午發生紅牌重型機車與休旅車擦撞車禍，機車倒地剎那還一度冒煙，嚇壞往來用路人，而吳姓男子機車騎士疑因撞擊力太大，當場失去生命跡象，送醫不治，詳細肇事經過，枋寮警分局報請檢察官15日驗屍，釐清責任歸屬。

14日是大年初三，台一線車流相當大，下午5時左右，51歲吳姓紅牌重機車騎士騎車經過台1線451公里處時，與一台休旅車發生車禍；疑因撞擊力不小，機車車頭半毀，休旅車的輪框撞歪，騎士則摔躺在機慢車道上失去生命跡象，經消防分隊獲報出動救護車將他送醫急，經90分鐘搶救宣告不治。

枋警初步調查，當時休旅車往南下行駛，事故點安全島缺口左轉可進入中華電信枋山會館，卻與直行在機慢車道上的紅牌重機發生撞擊，休旅車上一行人並無大礙，但是受到驚嚇，而休旅車駕駛經酒測並無酒精反應，至於吳男的酒測值則要進一步抽血檢測。相關肇事原因，警方進一步調查。

警方表示，春節往來台一線車流相當大，籲請民眾出門遵守交通規則，遇到車陣請耐心配合警方交管措施行駛，確保交通安全。

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