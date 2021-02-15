春節蘇花北返車潮湧現　初四車流預估1萬8千輛達最高峰

▲14日起蘇花公路北返車潮已逐漸湧現。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

14日為春節連續假期第五天，蘇花路廊南下全日車流量為12878輛/日、北上為17935輛/日，最高小時交通量南下為953輛/小時、北上為1239輛/小時。14日開始蘇花路廊整體車流已呈現北上多於南下之趨勢，依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，今日蘇花路廊車流仍將呈現北上多於南下之趨勢，預測今日北上車流量將達到本次春節連假疏運車流高峰，全日車流量預測約18,000輛/日。

15日為春節連續假期第六天，宜蘭、花蓮地區天氣晴朗，上午蘇花路廊北上持續維持每小時700~900輛左右的交通量，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為2858輛，北上花蓮往宜蘭方向車流量為7308輛，上午10時北上最高量達1076輛/小時，在旅行時間方面，目前於上午10時崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為84分，蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改旅行時間約為76分。

▲▼15日起北上車潮已較南下明顯增加，部分路段已有回流情形。

本次春節連假首次辦理台9線蘇花路廊於交通尖峰時段開放大客車行駛路肩措施，14日蘇花改路段共有171輛大客車通行路肩，蘇花改午後北向車流湧現，大客車行駛路肩可顯現良好效果，其中以和平-南澳段北上方向最為明顯，最高可節省38分。和仁-蘇澳路段北上大客車旅行時間73分、小客車旅行時間115分。

15日上午11時起，台9線花蓮崇德及和平地區將持續實施大客車優先道措施，以及自今日上午12時起，蘇花改持續開放路肩行駛大客車措施，請用路人配合現場員警引導，遵循車道管制及分流秩序循序漸進，以維持行車順暢。

依據14日疏運狀況研判，台9線蘇花改仁水隧道北上及觀音谷風隧道北上仍可能形成易壅塞路段，提醒各位用路人行經上述路段時應循序漸進耐心駕駛，並於速限範圍內儘量提高車速，避免車距過大，以維持行車順暢。

公路總局第四區養護工程處呼籲用路人安排行程時儘量避開尖峰時段，並利用公路總局開發的「幸福公路APP」了解路況，沿路注意收聽警廣及CMS之資訊發布，出發前請做好車輛安全檢查，如遇車多壅塞請保持耐心，遵照現場警力、人員指揮循序漸進，進入隧道後請開啟大燈，並在速限範圍內儘量提高車速。你我共遵循，平安好出行，公路總局第四區養護工程處祝您行車平安。

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