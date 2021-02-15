西部北返車潮下午3點湧現！國5一早就塞恐塞到凌晨　13條地雷路段曝

記者彭懷玉／台北報導

今天是大年初四，距離連假結束剩最後兩天，北上車潮陸續湧現。高公局預報員張譽耀說，截止上午7時，交通量為17.1百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，國五雪隧一萬輛次，相較去年初四整體差異不大，國道北部、中部、南部目前大致正常。

▲距離連假結束剩最後兩天，初四一早，國道已開始出現北返車潮。（圖／記者游芳男攝）

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▲初四一早北區車潮還算順暢，國一北向新竹系統至湖口、國三北向關西至大溪15時過後車多。（圖／高公局提供）

至於路況預測的部分，北部地區，國一北向新竹系統至湖口、國三北向關西至大溪15時過後車多，國五北向宜蘭至坪林路段9、10時後車流較多；中部地區，國一北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里路段，15時過後車多，國三北向竹山至中興路段、大山至香山15時車流量多，南部國十西向則以仁武至左營端17時車多，國一北向楠梓至高科、大灣至台南系統路段9至10時之間車流較多，請用路人盡量避開。

另外，公路總局則預估車潮將持續至本日結束，提醒民眾自下午開始，需注意北部路段包含台2線淡水地區及大武崙與福隆路段、台3線大溪慈湖路段；中部路段為14甲線霧社至清境農場路段；南部路段包括台1線水底寮路段、台9線南迴公路；此外，東部地區為台9線蘇花路廊北向，以及西部地區台61線快速公路北向等路段將陸續出現返回車流情形。

▲▼中部地區，國一北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里路段，15時過後車多，國三北向竹山至中興路段、大山至香山15時車流量多；南部國十西向則以仁武至左營端傍晚17點車多，國一北向楠梓至高科、大灣至台南系統路段9至10時之間車流較多。（圖／高公局提供）

目前全國道路況皆大致正常，今日相關疏導措施包括：14-21時國5北向蘇澳至頭城各交流道高乘載管制、13-18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪各交流道北向入口高乘載管制。此外，0-24時國1北向埔鹽系統、國3西濱匝道封閉、7-19時國1北向虎尾、仁德及國1雙向王田、國3雙向名間匝道封閉。

高公局表示，收費措施單一費率及打75折、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。高速公路局預判今日下午將出現北向車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

初四國道壅塞路段與時段：

國1北向

10-12時 鼎金系統-高科

10-12時 仁德系統-永康

10-23時 西螺-埔鹽系統

10-22時 南屯-后里

16-2時（翌日） 銅鑼-頭屋

15-23時 新竹系統-湖口

國3北向

15-21 竹山-中興

16-21 草屯-霧峰

14-21 沙鹿-大甲

16-1時(翌日) 大山-香山

16-21時 關西-大溪

國5北向

10-3時(翌日) 宜蘭-坪林

國6西向

16-19時 舊正-霧峰系統