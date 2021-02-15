今晚快抱走600萬！東森幣樂透「神人狂中109萬」...再爽拿獎品破211萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

隨著東森幣樂透連5期頭獎槓龜，獎金已累績到600萬元，而今天初四是迎財神的日子，許多民眾也積極下注，就是希望能成為抱走大獎的幸運兒。值得一提的是，目前投注第一名的消費者，中獎金額高達109萬7200東森幣，同時他獲得的實體獎項，總價值更破211萬元。

「東森玩很大★樂透過新年」活動從2月10日(三)到2月21日(日)，連續12天開獎，如今頭獎100萬元提貨券、和二獎50萬元提貨券都尚未開出，截至目前已有6.5萬人投注，總投注金額來到8390萬9050東森幣。

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►已有新聞雲APP，直接點擊參加遊戲

目前，投注前三名的消費者，在九獎東森幣的部分，依序中了109萬7200元、16萬8000元、以及15萬3000元。

而第一名的神人，光是八獎「東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組」，就抱走580組，市價高達101萬5000元；七獎則狂中362注，總價值也有82萬5360元。經計算，在實體獎項的部分更超過211萬元。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

【東森玩很大★樂透過新年】

活動日期：

2月10日(三)-2月21日(日)19:59

活動說明：

1.下載東森購物App註冊並登入成為會員。

2.依規定取得東森幣。

3.於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次。

4.開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行。

5.12天每天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，若當天沒有得主，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

►活動詳情請點

▼截至大年初三，頭獎仍未開出，獎金累計到第六期，頭獎將可得到600萬東森提貨券。（圖／東森購物提供）