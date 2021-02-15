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雪隧「烏龜車」暴增5.1倍！國道北返下午開始塞「11地雷路段」曝

▲初四北區、中區、南區北向車潮。（圖／高公局提供）

▲初四早上10時起逐漸出現車潮。（圖／高公局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春節連假進入倒數第二天，北上車潮陸續湧現，高公局表示，今日（初四）截至上午12時，國道全線交通量為48.9百萬車公里，預估本日交通量為138百萬車公里。上午國道路況，10時起逐漸出現車潮，國1北向湖口服務區-湖口、台中-台中系統、西螺服務區-埔鹽系統；國1南向湖口服務區-新竹；國3三鶯-大溪雙向；以及國5宜蘭-坪林車多外，其餘國道路況大致正常。

▲初四北區、中區、南區北向車潮。（圖／高公局提供）

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▲初四國1北向湖口服務區-湖口多車。（圖／高公局提供）

經高速公路局統計，春節連假將國5雪隧北向慢速車示警系統的間距調整為100公尺以上，車速低於65公里的慢速小型車，昨日大年初三顯示達1,030輛，為元旦連假採間距120公尺以上，車速低於65公里的慢速小型車為平均每日203輛的5.1倍，今（15日）下午車流量更大，提醒行駛雪隧務必維持適當間距並勿當龜速車，影響整體車流紓解。

▲初四北區、中區、南區北向車潮。（圖／高公局提供）

▲初四台中-台中系統、西螺服務區-埔鹽系統多車。（圖／高公局提供）

高公局研判，下午國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、沙鹿-大甲、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形，建議西部國道用路人，北返行程可多利用台61線西濱快速公路，透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▲初四北區、中區、南區北向車潮。（圖／高公局提供）

▲初四南區車潮相較和緩。（圖／高公局提供）

另外，今日上午9時48分國3北向151公里發生2小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵3公里；10時23分國1北向213.5公里發生1大貨車及1小客車追撞事故，占用中外車道，造成後方車流回堵3公里；11時8分國10東向14.4公里發生大貨車及2小客車追撞事故，占用外側車道，造成後方車流回堵6公里；11時14分國1北向3.2公里發生1輛客運火燒車，占用外側路肩，造成後方車流回堵7公里，影響整體車流速度，請用路人注意車前狀況並保持安全距離。

▲初四北區、中區、南區北向車潮。（圖／高公局提供）

▲上午10時23分國1北向213.5公里發生1大貨車及1小客車追撞事故，影響車流速度。

高公局提醒，春節連假出外旅遊民眾，南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸，以避免塞在車陣中，浪費寶貴時間。

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