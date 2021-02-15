陸春節電影檔4天破200億　《復聯4》紀錄被一部片打破

▲《唐人街探案3》由王寶強主演，台灣女星張鈞甯在劇中演出IVY一角。（圖／CFP）



記者曾俊豪／綜合報導

大陸電影春節檔進入第四天，迄今總票房已超過人民幣50億元，約新台幣217億元，其中又以《唐人街探案3》最高，累計票房超117億元，創造首週末全球單地區超越《復仇者聯盟4》的票房紀錄，甚至讓該票導演陳思誠成為大陸首位「百億票房導演」（作品總票房超過百億人民幣）。

綜合《新京報》、《澎湃》等陸媒報導，大陸春節檔進入第四天，除了總票房突破50億元（單位：人民幣，以下同），並且首次創造連續三天票房超10億的紀錄。

報導指出，從總數上看，《唐人街探案3》28億的票房佔據春節檔的大半江山，但作為春節檔黑馬的《你好，李煥英》勢頭更猛，2月15日的單日票房產出已超過了《唐探3》。截至15日中午12時，《你好，李煥英》的單日票房，在排片仍落後前者的情況下，已反超近4000萬元，後勢看漲。

不過，前段票房猛飆讓《唐探3》在總票房獲得絕對優勢，更創造出不少新紀錄。像是2月14日，該片導演陳思誠成為中國影史首位百億票房導演，另外，這部電影的首週末還創造全球單個地區超越《復聯4》的票房紀錄。

燈塔專業版數據顯示，截至2021年2月14日21時35分，《唐人街探案3》累計票房超25億，陳思誠導演電影作品總票房超100億，成為中國影史首位百億票房導演，他下一部作品是預計暑假上映的《外太空的莫扎特》。