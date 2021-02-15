　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸春節電影檔4天破200億　《復聯4》紀錄被一部片打破

▲《唐人街探案3》由王寶強主演，台灣女星張鈞甯在劇中演出IVY一角。（圖／CFP）

▲《唐人街探案3》由王寶強主演，台灣女星張鈞甯在劇中演出IVY一角。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸電影春節檔進入第四天，迄今總票房已超過人民幣50億元，約新台幣217億元，其中又以《唐人街探案3》最高，累計票房超117億元，創造首週末全球單地區超越《復仇者聯盟4》的票房紀錄，甚至讓該票導演陳思誠成為大陸首位「百億票房導演」（作品總票房超過百億人民幣）。

綜合《新京報》、《澎湃》等陸媒報導，大陸春節檔進入第四天，除了總票房突破50億元（單位：人民幣，以下同），並且首次創造連續三天票房超10億的紀錄。

報導指出，從總數上看，《唐人街探案3》28億的票房佔據春節檔的大半江山，但作為春節檔黑馬的《你好，李煥英》勢頭更猛，2月15日的單日票房產出已超過了《唐探3》。截至15日中午12時，《你好，李煥英》的單日票房，在排片仍落後前者的情況下，已反超近4000萬元，後勢看漲。

不過，前段票房猛飆讓《唐探3》在總票房獲得絕對優勢，更創造出不少新紀錄。像是2月14日，該片導演陳思誠成為中國影史首位百億票房導演，另外，這部電影的首週末還創造全球單個地區超越《復聯4》的票房紀錄。

燈塔專業版數據顯示，截至2021年2月14日21時35分，《唐人街探案3》累計票房超25億，陳思誠導演電影作品總票房超100億，成為中國影史首位百億票房導演，他下一部作品是預計暑假上映的《外太空的莫扎特》。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
汽車出現這「4種異音」　可能有些東西該換了
黃靖倫「1讚1元」安太座　總金額出爐崩潰：我的天啊
東森幣樂透「神人狂中109萬」　今晚快來抱走600萬
泰國陰牌竟是割女性陰部做成　龍婆YUNI製品價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國新生兒人數再創新低　原因曝光

緊急封山400年！調查團闖陸上「百慕達三角」失聯　死亡禁區揭密　

陸春節電影檔4天破200億　《復聯4》紀錄被一部片打破

網紅吊橋被塞爆！下秒突側翻...遊客尖叫掉「2公尺高」茶園

藏年終當私房錢！妻曬棉被「13萬現金」被抖出　尪回家一看要哭了

人民日報：美國應對台灣「慎重行事」

台灣會被美國「功能性晾在一邊」　陸學者分析台美局勢

大陸新增9例確診！　石家莊男染疫「打斷7天零本土病例」

小馬雲沒流量被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2=？」都答錯

寶馬集團董事長：今年計劃銷售10萬輛純電車　看好大陸十四五發展

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

中國新生兒人數再創新低　原因曝光

緊急封山400年！調查團闖陸上「百慕達三角」失聯　死亡禁區揭密　

陸春節電影檔4天破200億　《復聯4》紀錄被一部片打破

網紅吊橋被塞爆！下秒突側翻...遊客尖叫掉「2公尺高」茶園

藏年終當私房錢！妻曬棉被「13萬現金」被抖出　尪回家一看要哭了

人民日報：美國應對台灣「慎重行事」

台灣會被美國「功能性晾在一邊」　陸學者分析台美局勢

大陸新增9例確診！　石家莊男染疫「打斷7天零本土病例」

小馬雲沒流量被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2=？」都答錯

寶馬集團董事長：今年計劃銷售10萬輛純電車　看好大陸十四五發展

唐西奇轟44分無奈最後一擊失手　拓荒者阻斷獨行俠4連勝

愛上校園風雲人物…卻是男玩伴親哥！　3部「暢銷小說改編電影」激出少女心

投球失憶症讓柯良宗無法再蹲捕　繞一圈回饋基層

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

研究揭「染疫康復恐出現無精症」　羅一鈞：樣本不夠、無對照組

iPhone只錄自己想聽的！教授談魯迅…隔壁「男友攤牌劈腿」全都錄

無視小尺寸銷量差　蘋果將如期發表iPhone 13 mini

部桃「剩2人血清結果未明」　陳時中：最快2/19恢復營運！

部桃事件讓醫護大規模隔離！陳時中提3點「學到的教訓」檢討

「長方形錶」優雅指數完勝！卡地亞、香奈兒　六款戴出貴婦氣質

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

大陸熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

朋友送6隻雞狂噴屎　他強制穿上尿布

樓上住戶走動　地板竟瞬間破洞

國中畢業男劈12女　撈4千萬開藍寶堅尼

網紅吊橋突側翻　遊客尖叫掉茶園

400年原始部落大火宛如煉獄

食客揭密「3道地雷菜」：老闆也不敢吃

司機死前忍痛搥胸2分鐘　駛離救全車

武則天爽吃兄弟丼　4男寵下場卻很慘

網傳馬雲要發紅包　江西出現排隊人潮

出門玩尿急！2歲女兒嗆：上廁所自己去

車震完說「八字不合」　相親女秒傻眼

更多熱門

相關新聞

今晚抱走600萬！東森幣樂透「神人狂中109萬」

今晚抱走600萬！東森幣樂透「神人狂中109萬」

隨著東森幣樂透連5期頭獎槓龜，獎金已累績到600萬元，而今天初四是迎財神的日子，許多民眾也積極下注，就是希望能成為抱走大獎的幸運兒。值得一提的是，目前投注第一名的消費者，中獎金額高達109萬7200東森幣，同時他獲得的實體獎項，總價值更破211萬元。

西部北返車潮下午3點湧現！國5恐塞到凌晨

西部北返車潮下午3點湧現！國5恐塞到凌晨

台積電春節加發紅包4000元　訂單爆滿「暫停」歲修措施

台積電春節加發紅包4000元　訂單爆滿「暫停」歲修措施

高鐵午晚加開2班全車對號座列車

高鐵午晚加開2班全車對號座列車

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

關鍵字：

唐人街探案陳思誠春節電影

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

合照比OK手勢　環球影城員工開除

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

起底愛莉莎莎高學歷背景！

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面