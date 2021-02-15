　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

讓「阿公店」轉型茶室文化　萬華版「歌舞伎町」遙遙無期

▲▼協會里幹事盼政府改造推動萬華版「歌舞伎町」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲萬華茶室要轉型，需要政府改造推動。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

萬華龍山寺周圍巷弄林立的「阿公店」，早期有女侍坐陪聊天、喝酒，有時小姐還會不時在外頭閒晃攬客，很難讓人不跟情色文化做連結。當地協會里幹事爭取成立專區總是無疾而終，盼政府改造推動萬華版「歌舞伎町」。

在這有著60年歷史的老舊城區，新舊龍蛇混雜，早期角頭大哥常帶著小弟到阿公店「談事情」，或到巷弄內妓女戶「鬆一下」。而電影《艋舺》將早期萬華寶斗里妓女拉客景象重現，昏暗燈光，老舊櫃檯站著濃妝艷抹女子，讓人印象深刻。隨著時代演進，妓女戶消失，但飲酒喝茶文化仍保留下來。

▲▼協會里幹事盼政府改造推動萬華版「歌舞伎町」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲協會里幹事盼政府改造推動萬華版「歌舞伎町」。（圖／記者黃彥傑攝）

據統計，萬華龍山寺周圍有一百六十多家「阿公店」，外界常投以有色眼光，當地議員和業者計畫推動街道重整，打造萬華版「歌舞伎町」，讓阿公店不提供性服務，純粹是陪老先生喝茶。第一步先整修舊房舍，讓門面不再昏昏暗暗，將阿公店轉型為「阿公店文化觀光街」。

但當地協會總幹事表示，爭取成立專區好幾年，總是無疾而終。這些阿公店多以小吃店、餐廳登記，「說合法，每家都不合法，說違規，政府也給執照了」，警察常常臨檢開罰，商家都受不了，不如政府直接介入管理，用更嚴格標準要求業者，這樣不但能一掃阿公店神秘色彩，也可讓外界認識茶室文化。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
冷氣團將襲台！「下探10度」時間點曝
輾狗男下場慘曝！靈堂下跪求原諒　老闆：明天不用來上班了
小兒科醫師反對幼童看《鬼滅之刃》　3原因曝光
初四車潮炸國道驚見「人造銀河」　網哭屁股爛：南港塞到太魯閣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

讓「阿公店」轉型茶室文化　萬華版「歌舞伎町」遙遙無期

進包廂10分鐘內⋯遭男客硬上！按摩妹驚逃求救　店長竟冷處理

窮男挨揍向妻吐舌討拍賣笑…竟與師兄玩弄七國「兩嘴吃遍天下」

女三寶彰化逆向害連撞！「大迴轉」掉頭落跑　被逮下場出爐

「亞洲波神」巧巧遭爆染病墮胎　怒告周刊求償400萬結果曝

迷糊女帶78萬搭公車忘了拿　警方定位公車資訊順利找回

盤點崩壞富少！他開小牛炸隧道2死　「蘆竹王陽明」偷拍5女300G影片

新興分局2021日誌筆記本　網羅15位「斜槓員警」創意代言

認識5天就交往！14歲逃家少女「激戰男友21回」　爸找到人傻眼

花800萬買下8輛報廢「國光號」　亞洲車神大改裝賦予新生命

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

讓「阿公店」轉型茶室文化　萬華版「歌舞伎町」遙遙無期

進包廂10分鐘內⋯遭男客硬上！按摩妹驚逃求救　店長竟冷處理

窮男挨揍向妻吐舌討拍賣笑…竟與師兄玩弄七國「兩嘴吃遍天下」

女三寶彰化逆向害連撞！「大迴轉」掉頭落跑　被逮下場出爐

「亞洲波神」巧巧遭爆染病墮胎　怒告周刊求償400萬結果曝

迷糊女帶78萬搭公車忘了拿　警方定位公車資訊順利找回

盤點崩壞富少！他開小牛炸隧道2死　「蘆竹王陽明」偷拍5女300G影片

新興分局2021日誌筆記本　網羅15位「斜槓員警」創意代言

認識5天就交往！14歲逃家少女「激戰男友21回」　爸找到人傻眼

花800萬買下8輛報廢「國光號」　亞洲車神大改裝賦予新生命

火災黑榜常客曝光！養成用電好習慣　減災護全家

日本古代女性不愛穿內褲！風一吹就看光光卻「無法可管」

勁寶勾住ELLA脖…嘟嘴猛親！　專業「撩妹招數」一旁賴解孵吃醋了

東森幣大樂透頭獎連六期沒人中　初五大獎高達700萬

IU都沒把握粉絲知道的「7隱藏神曲」　《慢慢做的事》8年才第1次唱

新世代好手湧向PLG　SBL恐陷人才荒

「凶狠野豬」海中衝出攻擊！釣客遭咬傷怒了　徒手搏鬥擊斃

讓「阿公店」轉型茶室文化　萬華版「歌舞伎町」遙遙無期

高雄退休警收集派出所印章　環島走透透樂在其中

「瑜伽界張柏芝」Miya砸2000萬發片：3張發票就能換

社會熱門新聞

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

挖墳割陰...泰國龍婆生前製陰牌價格曝

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

快訊／台中夜店凌晨爆混戰！警遭刀襲濺血

即／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

誤把「色色片」上傳警用APP　達人檢舉不成反被法辦

快訊／國道「基隆客運」火燒車！46人驚逃

更多熱門

相關新聞

路殺拾荒婦拖行650m　無良駕駛瞎掰沒看見

路殺拾荒婦拖行650m　無良駕駛瞎掰沒看見

北市1名駕駛行經和平西路三段時，撞上1名拾荒的女子，女子當場卡在車底遭駕駛拖行650公尺，最後到和平西路3段、華江橋下，汽車撞上護欄後才分離，最後駕駛想導車落跑遭警方逮捕，警方發現女子當場死亡，但肇事駕駛面對詢問你撞到人了，則辯稱沒看到。

路殺畫面曝！無良駕駛酒蟲上身撞死拾荒婦

路殺畫面曝！無良駕駛酒蟲上身撞死拾荒婦

潑油燒7汽機車畫面曝　他淡定玩夾娃娃機被逮

潑油燒7汽機車畫面曝　他淡定玩夾娃娃機被逮

萬華補習班前疑遭縱火　7車焚毀「旁有空汽油瓶」

萬華補習班前疑遭縱火　7車焚毀「旁有空汽油瓶」

萬華16歲高中生夜出訪友　突倒地暴斃

萬華16歲高中生夜出訪友　突倒地暴斃

關鍵字：

萬華艋舺阿公店歌舞伎町

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

合照比OK手勢　環球影城員工開除

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

18歲男「堅持應徵店長」踩NONO面試地雷

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面