讓「阿公店」轉型茶室文化　萬華版「歌舞伎町」遙遙無期

▲萬華茶室要轉型，需要政府改造推動。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

萬華龍山寺周圍巷弄林立的「阿公店」，早期有女侍坐陪聊天、喝酒，有時小姐還會不時在外頭閒晃攬客，很難讓人不跟情色文化做連結。當地協會里幹事爭取成立專區總是無疾而終，盼政府改造推動萬華版「歌舞伎町」。

在這有著60年歷史的老舊城區，新舊龍蛇混雜，早期角頭大哥常帶著小弟到阿公店「談事情」，或到巷弄內妓女戶「鬆一下」。而電影《艋舺》將早期萬華寶斗里妓女拉客景象重現，昏暗燈光，老舊櫃檯站著濃妝艷抹女子，讓人印象深刻。隨著時代演進，妓女戶消失，但飲酒喝茶文化仍保留下來。

▲協會里幹事盼政府改造推動萬華版「歌舞伎町」。（圖／記者黃彥傑攝）

據統計，萬華龍山寺周圍有一百六十多家「阿公店」，外界常投以有色眼光，當地議員和業者計畫推動街道重整，打造萬華版「歌舞伎町」，讓阿公店不提供性服務，純粹是陪老先生喝茶。第一步先整修舊房舍，讓門面不再昏昏暗暗，將阿公店轉型為「阿公店文化觀光街」。

但當地協會總幹事表示，爭取成立專區好幾年，總是無疾而終。這些阿公店多以小吃店、餐廳登記，「說合法，每家都不合法，說違規，政府也給執照了」，警察常常臨檢開罰，商家都受不了，不如政府直接介入管理，用更嚴格標準要求業者，這樣不但能一掃阿公店神秘色彩，也可讓外界認識茶室文化。